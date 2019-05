400': il gotico internazionale

Esponenti del gotico internazionale sono Pisanello, Gentile da Fabriano, Micheletto da BesozzoSi verifica una diffusione di stilemi e iconografie grazie al commercio e al collezionismo. C'è un 'attenzione agli oggetti di piccolo formato (miniature, quadri, oreficerie, arazzi )

Stile europeo con tratti comuni:

1. realismo minuto dove si analizzano gli oggetti singolarmente e si pone attenzione agli oggetti al di fuori di uno spazio ordinatore. Pisanello esempio.

2. Amore per il lusso, per l'oggetto prezioso e raffinato, profanizzazione dei personaggi sacri , influenza dei romanzi cavallereschi.

3. Naturalismo spinto fino ad esasperazioni grottesche, c'è un patetismo accentuato (Michelino da Besozzo e Gentile da Fabriano)

4. Un realismo brutale che emerge nei temi quotidiani e macabri e nella preferenza all'interno di soggetti religiosi per le storie della passione (Giovanni da Modena)

Venezia: Massimo esponente del gotico internazionale : Jacobello del Fiore ( influenza di Paolo Veneziano) e Gentile da Fabriano il quale preferisce lavorare nelle corti e nelle città prestigiose, attenzione alla natura come Michelino da Bessozzo , più attenzione nelle pieghe dei manti , orli o nelle linee fluide.

Ricordiamo i dipinti perduti di Gentile da Fabriano in Palazzo Ducale , . la morbidezza luminosa con cui Gentile da Fabriano inserisce il colore determina il definitivo distacco della campitura di marca bizantina predisponeva la pittura veneziana ad accogliere le future novità

Bartolomeo Bon Porta della carta Palazzo Ducale 1438-42 Giudizio di Salomone

Verona Pisanello

Michelino da Besozzo Madonna del Roseto

Stefano da Verona conferisce verità agli oggetti e alle fisionomie.

Pisanello il culmine della transizione naturalistica lombarda, acutezza di analisi, colori morbidi e luminosi di incontrano con Gentile.

Pisanello esprime un interesse per l'antiquaria,, produce una serie cospicua di disegni sull'antico , recupera un vasto repertorio di immagini

es Pisanello San Giorgio e La principessa 1433 1435 Verona Sant'Anastasia