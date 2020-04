Gotico internazionale - Concetti fondamentali

Gotico internazionale

Con il termine “gotico internazionale” si indica tutta quella produzione artistica sviluppatasi tra la fine del Trecento e il Quattrocento. All’inizio, esso faceva soltanto riferimento al carattere europeo dell’arte di quel periodo. Invece, ora, il termine ha perso tale significato cronologico e spaziale per indicare una particolare sensibilità artistica che si è sviluppata alle corti europee alla fine del XIV secolo, quando il vecchio mondo feudale e cavalleresco stava cedendo il passo alla borghesia.Il punto di partenza del nuovo gusto è da ritrovarsi nella fioritura delle arti avvenuta ad Avignone presso la corte papale e in particolare nell’attività svolta da Simone Martini in tale città.I caratteri essenziali del gotico internazionale sono la raffinatezza formale, la ricchezza di materiali adoperati e la precisa ed acuta osservazione della realtà. Gli ambiti in cui esso si ritrova sono l’oreficeria, l’arazzo e la miniatura. Infatti la produzione artistica a cavallo fra il Trecento ed il Quattrocento è caratterizzata dalla presenza di croci, pissidi, reliquari ricchi di decorazioni a smalto, di guglie, pinnacoli, baldacchini, ornamenti vegetali, mostri ed uccelli. Tale produzione acquista sempre di più un fatto aristocratico, legato alla corte tanto è vero che si sviluppa enormemente nell’arte della produzione del gioiello. Gli esempi sono numerosi: reliquario della cappella dell’ordine del S.Spirito, esposto la croce-reliquario del Museo Civico di Stoccolma, la coppa di Carlo V fatta per il duca di Berry. al LouvreParigi, Tournai e Arras hanno il primato nella produzione degli arazzi che, a volte, raggiungono la dimensione di una parete e che raffigurano scene tratte da romanzi diffusi nell’epoca oppure scene do corte, come se ne trovano a Parigi nel Museo di Cluny.Nell’attività pittorica e scultorea i centri principali sono costituiti dalle corti principesche quali Praga, Bourges, Digione. In Italia, il centro del gotico internazionale è Milano dove vi convergono architetti, scultori e disegnatori provenienti da tutta l’Europa ed i cui modi espressivi sono rappresentati dalle centinaia di statue, capitelli, guglie e pinnacoli che ornano il Duomo.Nonostante i motivi siano gli stessi in tutta l’Europa e per quanto sia difficile individuare l’origine ed il percorso della nuova sensibilità artistica a causa della sua rapidità di diffusione, possiamo identificare due correnti, apparentemente in contrasto, molto attive nell’ambito della pittura e della miniatura. Infatti, da un lato troviamo tutta una serie di arazzi, ricami, polittici caratterizzati da un enorme ricchezza degli ori e da un grande sfarzo, spesso riflesso molto particolareggiato del costume contemporaneo, mentre, dall’altro, abbiamo il gusto per il deforme, per il fantastico e per il brutto senza che, tuttavia, venga meno un certa eleganza formale. Nel complesso, si può affermare che la produzione del gotico internazionale è caratterizzata dalla rappresentazione di elementi fantastici, spesso aulici, ma anche realistici. Tuttavia, agli animali studiati con estrema attenzione in tutti i loro dettagli e nei loro atteggiamenti consueti e alla descrizione minuziosa delle erbe e dei fiori, fa riscontro un gusto per la rappresentazione brillante della realtà, intesa come frutto di un interesse puramente intellettualistico.