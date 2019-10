Giotto - Il compianto sul Cristo morto

Il compianto sul Cristo morto

Il compianto sul Cristo morto è una delle scene più commoventi realizzate da Giotto. Essa viene ambientata in un paesaggio desolato e spoglio, dove giace il corpo inerme di Cristo. Maria, gli apostoli, e le pie donne esprimono un insieme di movimenti e stati d’animo. Cristo è stata appena deposto dalla croce, Maria, Giovanni e gli angeli manifestano il loro dolore per la sua morte. Gli angeli partecipano al lutto straziante dal cielo, mentre le figure intorno al corpo di Cristo Esprimono il dolore con grande dignità. Gli angeli che vengono rappresentati, mostrano attraverso la loro straziante espressione, una disperazione quasi umana. Il centro tragico della scena e dato dall’abbraccio di Maria al figlio ormai morto. Le donne che sorreggono il corpo esanime di Gesù sono rappresentate di schiena, giocano un ruolo fondamentale, infatti servono all’artista a creare lo spazio e a chiamare lo spettatore all’interno della scena. Un esempio può essere la figura di San Giovanni che viene dipinta da Giotto con le braccia che formano idealmente un angolo di 90° poiché L’artista cerca di dare l’illusione della profondità. Il profilo della collina con l’albero dei rami secchi conferma il crescente interesse della pittura nei primi anni del trecento per quanto riguarda l’osservazione della natura. Giotto attraverso le sue opere mette anche in risalto questo aspetto. Il movimento drammatico di tutta l’opera è creato attraverso il ritmo delle masse, dei colori e delle line, ma soprattutto è dato dei volti della madonna e di Cristo.