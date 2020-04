Eiffel, Gustave - Torre Eiffel

Eiffel - Torre Eiffel

A permettere la diffusione di nuovi materiali fu la seconda rivoluzione industriale. Difatti per mezzo di questo processo Eiffel potè sperimentare le potenzialità del ferro nella Torre Eiffel. Costui rimase alla storia per aver lavoro anche allo Stretto di Panama e per aver realizzato la struttura interna della Statua della libertà.La costruzione della torre iniziò nel 1886, con l’obiettivo di ultimarla entro il 1889 per l’Esposizione universale di Parigi e per il centenario della rivoluzione francese. Si scelse di posizionarla in un luogo centrale, sopraelevato. Era anche un luogo dove arrivavano molteplici strade come previsto dal piano urbanistico di Haussmann, che progetto i così detti boulevards.La torre di per sé non aveva alcuna funzione, veniva però concepita come un segnacolo che permetteva di capire fino a dove fosse arrivata l’ingegneria e quanto si potessero elevare gli edifici con il ferro. La torre è infatti circa 300 metri e ai tempi era l’edificio più alto mai costruito. Successivamente ebbe però anche una funzione pratica, si utilizzava infatti per mandare dei messaggi in codice morse durante le guerre.La struttura fu collocata in una posizione difficile da gestire: in una zona rialzata, molto ventosa e colpita da raffiche di vento notevoli. Risultò quindi estremamente utile l’utilizzo del ferro, materiale elastico che fu utilizzato per dar vita a una struttura modulare piramidale che concedeva un minimo di mobilità alla torre. Eiffel riuscì a costruire un edificio di tali dimensioni per mezzo del rinforzo dei 3 livelli (50m, 110m, 280m circa) sviluppati su un asse acuto. Fondamentali furono anche le fondamenta, ossia delle piattaforme di rinforzo in cemento armato, l’arco parabolico utilizzato per la base e l’andamento iperbolico utilizzato per restringere la struttura. Nonostante questi numerosi accorgimenti tecnici, la torre presenta un tessuto piacevole alla vista ed era di colore rosso.Nel XIX Parigi era sviluppata prevalentemente in orizzontale, la torre Eiffel costituiva quindi un grande cambiamento. Fu infatti un trauma per alcuni personaggi come si può comprendere da Le Figaro, in cui alcuni personaggi importanti si espressero favorevoli all’abbattimento della torre a seguito dell’Esposizione, non essendo in linea con l’aspetto della città. Altri invece desideravano potesse rimanere, essendo il simbolo della modernità e dello spirito francese.