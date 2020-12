Spazi e organizzazione: origini della pòlis

Le origini della «pólis»

La struttura urbana

Le poche notizie certe sulle origini dei Greci risalgono a prima del 1000 a.C., quando i Dori, un popolo proveniente dai Balcani, occupò il territorio dei regni micenei mescolandosi con gli abitanti del luogo. Fra il 1200 e il 900 a.C. si ebbe un lungo periodo, detto Medioevo ellenico, segnato da povertà e da disordini, da cui si formarono gli Elleni, ovvero le popolazioni greche.Verso l’VIII secolo alcuni villaggi contadini si organizzarono in comunità sempre più vaste, governate da famiglie aristocratiche o da capi militari, costituendo così le prime «póleis», cioè delle città-stato indipendenti ma unite da una lingua, una cultura e una religione comune. La rapida crescita della popolazione e la scarsità di risorse spinsero i Greci a usare questo modello di organizzazione anche nelle nuove colonie che andavano fondando in tutto il Mediterraneo, come ad esempio nel Sud Italia, da loro chiamato Magna Grecia(letteralmente) «grande Grecia».Le colonie greche furono fondate su di un rilievo non lontano dal mare e non erano mai troppo affollate (al massimo 20/30.000 abitanti). Nella parte più alta della città era collocata l’acropoli, dove si costruivano i templi in onore delle divinità protettrici; qui la comunità si riuniva in occasione delle feste religiose. Su un livello inferiore si trovava invece l’agorà, la piazza del mercato e delle pubbliche assemblee dove gli uomini esercitavano la democrazia, cioè decidevano e votavano. Attorno a questi punti fondamentali della pólis si articolava la città bassa (asty) con le case, le botteghe e gli orti della comunità. Oltre le mura di difesa era collocata la necropoli, il luogo di sepoltura dei morti, e si estendeva la chora, il contado, con le terre coltivate. Infine, sulla costa, sorgeva il porto.