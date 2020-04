Sumeri - Caratteristiche

I Sumeri

5000 a. C. → sviluppo metallurgia del rame3500 a. C. → prime tracce di città sumeriche: Ur, Urur, Kish, Lagash3300 a. C → passaggio da pittogrammi a ideogrammi3300-3100 a. C → utilizzo gettoni di conto e buste2500 a.C. → sviluppo metallurgia del bronzoTra il V e il IV millennio a. C. in Mesopotamia si stanziò il più antico popolo mesopotamico, quello dei Sumeri. Essi diedero origine ad una fiorente civiltà urbana, organizzata in tante piccole città-stato. I Sumeri coltivavano soprattutto orzo, frumento e miglio; erano anche abili artigiani. In una prima fase, il potere politico, religioso ed economico si concentrò nel Tempio, guidato da principi-sacerdoti che gestivano i riti e sapevano leggere il movimento degli astri. Il Tempio governava l’organizzazione economica, i lavori pubblici, regolava i commerci e le attività artigianali.Con il tempo la ricchezza prodotta dall’agricoltura diversificò le attività di artigiani, mercanti, funzionari e scribi, sfruttando, inoltre, gli schiavi.Più tardi le funzioni si specializzarono ulteriormente:il Re governava dal Palazzo, dedicandosi alle questioni politiche e militariil Tempio ed i Sacerdoti amministravano la città e garantivano il cultoI Sumeri adoravano delle divinità antropomorfe: venivano divinizzate le forze della natura di cui le divinità ne erano la personificazione.