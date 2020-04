Storia dei re e cronologia Grecia

Storia dei re

La Grecia dal XII al VIII secolo a. C.

La Grecia dopo il XII secolo a. C.

Davide era riconosciuto come un re religiosissimo.La tradizione lo riconosce come l’autore di alcuni salmi.Egli si innamorò di Betsabea che però era già sposata con un militare: Urìa. Quest’ultimo si spostava molto a cause delle varie guerre. David lo inviò al fronte, dove i pericoli erano maggiori, e lì Urìa morì.Quindi David potè avvicinarsi ala donna, con la quale ebbe un figlio, Salomone. Ma David si pentì per tutta la vita di ciò che aveva fatto.XII secolo a. C. → distruzione dei palazzi micenei1184 a. C. → distruzione di Troia, secondo la tradizioneXII – X secolo a. C. → composizione e trasmissione orale dei poemi omerici“prima colonizzazione”VIII secolo a. C. → introduzione della scrittura alfabeticacomposizione scritta dell’Iliade e dell’Odisseainizia dell’età arcaica1) scomparsa della scrittura2) inizio lavorazione del ferro3) non avviene più l’inumazione ma si passa alla incinerazione4) riduzione del commercio5) distruzione dei palazzi micenei6) prima colonizzazioneNel corso del XII secolo a. C. la civiltà micenea crollò ed iniziò per la storia greca“l’età oscura”. Sulle cause di questo crollo non esiste una spiegazione certa.Qualunque sia stata la ragione di ciò, i palazzi micenei erano distrutti, l’agricoltura era stata abbandonata, si erano ridotti i commerci ed era scomparsa la scrittura.Ecco il motivo per cui gli storici hanno identificato questo momento della storia greca come “epoca oscura” o “secoli bui”.