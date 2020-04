Prima colonizzazione e Grecia omerica

La prima colonizzazione

Le fonti dei “Secoli bui”

La Grecia omerica

Una serie di correnti migratorie interessa l’area dei Balcani e della Grecia a partire dal 1200 a. C..Il gruppo di popoli più consistente è quello dei Popoli Del Mare.Le ondate migratorie continuarono anche nei periodi successivi.Nel 1100 arrivarono i Dori, seguiti poi dagli Edi e dai Ioni.Quindi tra il XII e il X secolo a.C. il popolo dei Dori si insedia nel Peloponneso, nella Grecia e in parte dell’Etiopia.Gli Edi si insediano in Tessaglia, in Beozia, in Acaia e in Elide. Gli Ioni si insediano nell’Attica e nell’Isola di Eubea.Eolide → parte a nord → Eoli → SmirneIonia → parte centrale → Ioni → Efeso - MiletoDoride → parte a sud → Dori → AlicarnassoSempre nel periodo compreso tra il XII e il X secolo a. C. in Grecia si crearono dei problemi di sovrapopolazione: troppe persone e poco terreno coltivabile.Per questo motivo molta gente fu costretta ad emigrare raggiungendo le coste dell’Anatolia.La fonte principale per conoscere la civiltà greca dell’età oscura sono i poemi omerici, l’Iliade e l’Odissea (cantori, aedi e rapsodi, tramandati oralmente, elementi appartenenti a diverse fasi storiche).La Grecia narrata da Omero si basava sull’ OIKOS, che si può tradurre con “casa”, ed indicava delle attività produttive autosufficienti, cioè capaci produrre al proprio interno tutto il necessario.Il principale metodo per acquisire nuove risorse, soprattutto oggetti in vetro e schiavi, era la guerra, intesa come razzia, pirateria e brigantaggio.Grande importanza economica e culturale aveva il dono, simbolo di amicizia e di alleanza che univa le famiglie più importanti.Un’ altra caratteristica del mondo greco era l’ospitalità, che lo distingueva dagli altri popoli.