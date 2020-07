Domesticazione spontanea

Aree del mondo in cui la domesticazione di piante e animali indigeni fu spontanea:1. Vicino oriente (mezzaluna fertile)2. Cina3. Mesoamerica (messico centro e sud, e aree circostanti)4. Ande e Amazzonia5. Usa orientaliNon si riesce a stabilire se la domesticazione fu spontanea o portata dall’esterno:6.Sahel7.Africa equatoriale occidentale8.Etiopia9.Nuova guineaAree in cui la domesticazione ebbe successo ma solo dopo l’arrivo di specie non indigene:10.Europa occidentale11.Valle dell’Indo12.EgittoIl quadro quindi ci suggerisce che l’agricoltura e l’allevamento non furono un’invenzione europea ma furono portati dall’esterno grazie a specie non indigene.In breve:L’agricoltura e l’allevamento nacquero spontaneamente in poche aree del pianeta con tempi molto diversi e si diffusero in due modi: tramite l’apprendimento delle tecniche da parte dei popoli confinanti o con l’invasione da parte dei primi agricoltori. In alcune aree in cui le condizioni climatiche erano favorevoli, l’agricoltura non nacque mai spontaneamente e l’uomo vi continuò a vivere come cacciatore e raccoglitore fino a quando non si scontrò con il mondo moderno. I popoli che divennero agricoltori per primi ebbero un vantaggio sulla strada che porta alle armi, all’acciaio e alle malattie.Le società umane si classificano in: bande, tribù, chiefdom,