Sumeri e prime città-stato

Fra i popoli che si avvicendarono nella Mesopotamia tra il IV e il III millennio a.C. i primi furono sicuramente i Sumeri: la loro etnia è incerta, ma sicuramente non sono di origine semitica, la loro importanza è dovuta dall’invenzione della scrittura dando inizio alla Storia. I Sumeri erano divisi in città-stato, simili alle poleis greche, e fra le più importanti ricordiamo: Ur, Uruk, Lagash e Larsa. Per città-stato s’intende una città che svolge gli stessi compiti di uno Stato come:- Battere moneta;- Possedere un proprio esercito;Essere governata da un re diverso da quello delle altre città, le quali erano spesso in lotta tra di loro che poi sarà la causa di decadenza di questo popolo (2300 a.C.)Per comprendere meglio li possiamo paragonare agli odierni comuni come: Arezzo, Siena, Firenze, che pur trovandosi nella stessa regione (la Toscana) avevano eserciti differenti, governanti differenti, stemmi e dialetti diversi. Quindi l’Italia, prima della sua unità politica, così anche la terra dei Sumeri, nella bassa Mesopotamia, era divisa.I re sumeri venivano chiamati lugal, erano considerati superiori rispetto agli alti militari ed erano uomini eccelsi, magnifici, grandiosi. Il re aveva anche funzioni religiose: era un re-sacerdote e viveva nel tempio, il suo palazzo. Con il tempo i due poteri si disgiunsero anche grazie a un’assemblea di nobili, convocata in casi particolari di decisioni importanti, e si distinse anche la sede, il palazzo e il tempio, usato anche come magazzino di produzione, deposito di alimenti da distribuire.Fra le varie attività i Sumeri, vivendo in un’area delimitata da corsi d’acqua, svilupparono tecniche di irrigazione attraverso dighe, canali e argini artificiali per poi coltivare grano e orzo. Possedevano carri a ruote piene a raggi. Per costruire un telaio più resistente utilizzavano il mattone: crudo o cotto. Conoscevano la navigazione e le imbarcazioni erano dotate di vela. I Sumeri erano famosi per la conoscenza delle scuole e dell’istruzione. Essi inventarono il primo tipo di scrittura: quella cuneiforme, chiamata così per la forma dei caratteri di un cuneo, di un chiodo. Anche la scrittura si evolve.Il primo tipo furono i pittogrammi: ad ogni parola corrispondeva un disegno stilizzato che poteva esprimere una cosa, un animale o un concetto astratto. Poi si passò ai logogrammi: dal greco logos ossia che ad ogni parola corrispondeva una parola (un segno per la parola casa, uno per la parola olio, ecc...)Poi la scrittura sillabica: segni corrispondenti a sillabe.Infine la scrittura ad ogni segno un suono: proprio come noi.È inoltre importante ricordare che i Sumeri fecero uso della scrittura anche in ambito culturale, con la stesura del primo poema epico, il poema di Gilgamesh, un poema riguardante le leggendarie gesta del re Gilgamesh e anche per scrivere le prime leggi per evitare l’arbitraria interpretazione di chi amministrava la giustizia. Difatti i Romani dicevano: ‘‘scripto manent, verbo volant’’ ossia che ciò che è scritto rimane, ciò che è detto va via, scompare.