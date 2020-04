Eratostene: un grande scienziato dell'antichità

Eratostene è stato un poeta, un grammatico, un filosofo, un geografo e soprattutto un astronomo vissuto in Grecia dal 276 al 194 a.C. Può essere considerato un’enciclopedia vivente, uno dei massimi geni dell’antichità. Veniva chiamato con due soprannomi: Pentathlos come colui che in grado di eccellere in cinque specialità sportive diverse e Beta come la seconda lettera dell’alfabeto perché pur essendo poliedrico, incontrava sempre qualcuno che lo superava.Nacque a Cirene nell’odierna Libia e frequentò le più grandi personalità che operavano nello scibile umano come Archimede per la matematica, il poeta Callimaco per la poesia o il grammatico Lisania per la filologia. Per le sue conoscenze fu chiamato dal faraone Tolomeo IIII a dirigere la biblioteca di Alessandria che costituita il massimo centro del sapere e culturale dell’epoca. Le sue opere principali sono 50 e abbracciano lo scibile esistente in tutti i campi; inoltre scrisse opere di filosofia, dei componimenti poetici, un trattato in 12 libri sulla commedia antica, una cronologia storica che va dalla conquista di Troia fino alla morte di Alessandro Magno. Oltre a questo, scrisse un trattato sui nomi mitologici dati a 675 stesse e fece alcune importanti scoperte in campo matematico. Ma soprattutto egli deve la sua attività alla sua opera più nota: Geografia. In tale opera egli disegno il mondo fino ad allora conosciuto, creando anche un reticolo che permesse di localizzare con facilità i luoghi e le distanze, gettando così le basi della latitudine e della longitudine moderna. Egli fu i pochi che sostenevano che la terra avesse una forma sferica e non piatta come si credeva.È proprio in questo campo che egli dimostrò il suo massimo ingegno perché, senza muoversi riuscì a calcolare la circonferenza terrestre, stabilendo che essa era di 39.564 chilometri (la distanza reale, calcolata in tempi moderni è di 40.198 chilometri). Il calcolo che fece, è abbastanza semplice. Prese come punto di riferimenti due città, Assuan e Alessandria. La prima si trova sul Tropico del Cancro e la seconda più a nord. Partendo dal concetto che la terra ha una forma sferica, pensò che i raggi del sole, nel momento del solstizio d’inverno arrivavano ad Assuan paralleli U(vista la grande distanza) e ad Alessandria con una certa inclinazione perché la città è collocata più sa nord. Conoscendo la distanza fra le due città con una semplice proporzione, riuscì à calcolare la lunghezza della circonferenza terrestre. Si interessò anche di misurare la distanza fra la Terra e la Luna in occasione di un’eclissi solare, calcolando il tempo che impiegava l’ombra della Terra ad oscurare la Luna. A causa del carattere rudimentali degli strumenti disposizione, il calcolo ottenuto non fu esatto 122.460 chilometri contro i reali 400.000); comunque egli ebbe il merito di individuare l’ordine di grandezza dato che in quell’epoca si credeva che la Luna si trovasse poco oltre le montagne. La tradizione vuole che arrivato ad 80 anni e colpito dalla cecità, preferì suicidarsi lasciandosi morire di fame. Il suo apporto alle conoscenze della scienza moderna sono state notevoli.