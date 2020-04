Bibbia e mondo ebraico

La Bibbia

La Bibbia consiste in un insieme di testi, scritti fra il VII e il II secolo a. C. e costituisce un elemento essenziale dell’identità del popolo ebraico.Essa racconta la storia del popolo ebraico e conserva il ricordo di fatti realmente accaduti.La Bibbia, però, non è un libro storico perché la finalità è quella di trarre un significato religioso.Per esempio sono state reinterpretate nella Bibbia diverse storie tratte dalle vicende religiose del Vicino Oriente.Verso il XVIII secolo a. C. alcune tribù ebraiche, provenienti dalla Mesopotamia, giunsero in Palestina (zona meridionale della Terra di Canaan). Secondo la Bibbia queste tribù erano guidate da Abramo che aveva avuto l’ordine di far spostare il suo popolo da Ur a Canaan dal Dio Yhwh (Iadè) – il significato delle lettere ancora oggi non è chiaro ma riconducibile ad una definizione di Dio e del suo essere nel mondo:“Io sono colui che sono”.Gli Ebrei usavano dei modi di dire, degli appellativi per identificare le “persone superiori” a loro come, ad esempio, Dio = Signore.Nel XVII secolo a. C. una parte delle tribù ebraiche si spostò in Egitto (durante il secondo periodo intermedio) e si crede che tra gli “Hyksos” arrivati in questo territorio ci fossero tribù ebraiche. Ma gli ebrei caddero in uno stato di schiavitù e vennero perseguitati dai faraoni, tra i quali anche Ramses II, che li indussero ad abbandonare il Paese. Infatti nel 1250 a. C. gli Ebrei, guidati da Mosè, lasciarono l’Egitto per ritornare nella condizione in cui Dio li aveva messi inizialmente. Dovettero però, durante il viaggio di ritorno nelle loro terre, attraversare la Penisola del Sinai.L’ esodo durò 40 anni.Nel 1200 a. C. gli Ebrei arrivarono a Canaan insieme, però, ai Popoli Del Mare( i Filistei). Infatti il territorio verrà chiamato Palestina che vuol dire “Terra Di Filistei.I due popoli lottarono per la conquista di quelle zone.Dal 1200 al 1020 a. C. è un tempo chiamato l’ “età dei giudici”. La denominazione proviene dal fatto che le dodici tribù in cui era diviso il popolo ebraico erano governate da un giudice.Nel 1020 a. C. gli Ebrei vogliono avere un Re anche se culturalmente rifiutano una figura sovrana; ma ne sono obbligati per riuscire nella guerra contro i Filistei.Una figura che risolleverà il popolo ebraico sarà il Mashiali: “Unito” ovvero il “Messia”.Dal 1020 al 1000 a. C. ci fu il Regno di Saul, primo Re d’Israele, che sconfisse i Filistei e unificò la Palestina. Alla fine del suo regno, però, i Filistei ripresero forza e il Re David (1000 – 960 a. C.), figlio di Saul dovette combattere sia per riconquistare il territorio sia per farsi riconoscere da tutte le tribù ebraiche. David ingrandì il regno e conquistò la città di Gerusalemme che diventò la capitale.Suo figlio Salomone, che governò dal 960 al 922 a. C. , si dedicò all’organizzazione dello Stato, favorì lo sviluppo dei traffici commerciali (con il Medio Oriente: Regina Saba) e costruì il Tempio di Gerusalemme.Nel 922 a. C. il Regno d’Israele si divide in Regno del Nord con capitale Samaria e Regno del Sud con capitale Gerusalemme.Il Regno del Nord cade sotto gli Assiri che nel 722 a. C. lo conquistano rendendolo prigioniero.Il Regno del Sud viene conquistato nel 587 a. C. dai Neobabilonesi. Nello stesso periodo conquistano anche il Regno del Nord.Gli Ebrei vengono deportati a Babilonia sotto il controllo di Nabucodonosor.Nel 539 a. C. vennero nuovamente portati in Palestina dove Ciro II il Grande fece ricostruire il Tempio di Gerusalemme.Sotto il dominio romano avvenne la seconda e definitiva distruzione del Tempio e nel 70 a. C. ebbe inizio la diaspora, cioè la dispersione degli Ebrei in comunità sparse in tutto il mondo mediterraneo ed in oriente.