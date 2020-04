Ascesa della Macedonia e Impero d’Alessandro

L’ascesa della Macedonia e l’Impero d’Alessandro

359 a. C. Filippo II era il re di Macedonia.Questa zona era prevalentemente montuosa e aveva poche risorse(legname, pastorizia, poca agricoltura). Makèdones = montanari, considerati alla periferia della Grecia.Erano molto abili dal punto di vista militare ed avevano inventato una variante della falange oplitica: con una mano si teneva lo scudo e con l’altra una lancia lunga 7 o 8 metri (sarisse), portate in avanti nella prima fila e tenute in alto nelle file posteriori.348 a. C. conquista di Olinto, nella Penisola Calcidica338 a. C. battaglia di Cheromea, in Beozia, dove l’esercito macedone vinse controAtene, Tebe e le polis greche.337 a. C. Lega di Corinto, secondo la quale tutti i partecipanti riconoscevano lasupremazia della Macedonia e si impegnavano a non farsi guerra tra diloro. Sparta fu obbligata nel 331 a. C.336 a. C. Filippo II viene assassinato durante il matrimonio di sua figlia334 a. C. inizio della spedizione di Alessandro contro la Persia e Battaglia diGranico (vicino a Troia, nell’Asia nord-occidentale)che terminacon la vittoria di Alessandro333 a. C. “Nodo di Gordio” e la “Battaglia di Isso”.A Gordio c’era un tempio al cui interno era situato un palo al qualeera legato un carro inmaniera indistricabile: il nodo di Gorio. Ilcarro sacro non poteva, quindi, essere sciolto.Una profezia diceva che colui che sarebbe riuscito a sciogliere ilnodo sarebbe diventato il dominatore di tutta l’Asia. Alessandroraggiunse quel luogo e, con la spada, taglia il nodo. In questo modo sisente investito del ruolo di dominatore dell’Asia.332 a. C. Alessandro conquistò le città fenicie e l’Egitto: Alessandria d’Egitto.A Siwa c’era un tempio dedicato ad Amon (Zeus); i sacerdoti gli disseroche il dio Amon aveva parlato di lui come se parlasse ad un figlio.Questo fatto dà ad Alessandro ulteriore forza contro i Periani.331 a. C. Battaglia di Gaugamela. Alessandro vince contro Dario il quale si rifugia da un satrapo (Besso), in Bactriana. Besso però lo tradisce e lo uccide. Quando Alessandro cattura Besso lo fa processare, viene condannato ed ucciso.Alessandro si sposa con una principessa bactriana e poi prosegue per le sue opere di conquista.334 a. C. finisce la campagna militare e Alessandro rientra in Mesopotamia dovesposa Statina.Stando accanto ai persiani Alessandro modificò molto la sua personalitàed i suoi atteggiamenti.Ad esempio:- durante un banchetto, durante il quale si era ubriacato, avevasentito esaltare la figura di suo padre, Filippo, da parte del suo amicoClito. Credendo però che tali affermazioni fossero ironiche fauccidere Clito. Il mattino seguente, però, rendendosi conto dei ciò cheha fatto, si pente moltissimo.- stesso destino toccò a due suoi amici dell’esercito, Filota eParmenione. Il primo venne uciso perché accusato( ingiustamente) ditradimento verso Alessandro; il secondo fu ucciso per prevenire lavendetta, così come il padre.