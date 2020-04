Antinoo, l’amante dell’Imperatore Adriano

Nel 124, durante uno dei suoi viaggi, l’imperatore Adriano incontrò casualmente il giovane Antinoo.Il ragazzo era nato nell’anno 100 da una famiglia di origine greca. Ed abitava in Bitinia, l’odierna Turchia. Come tanti,, era accorso ad acclamare l’arrivo dell’imperatore nelle vie lungo le quali era previsto che egli passasse.Adriano lo scorse e se ne innamorò subito. Nonostante fosse sposato, Adriano non era innamorato della moglie; così, decise di portare con sé il giovane che diventò il suo amante e lo accompagnò in numerosi viaggi. Nel 130, mentre Adriano ed Antinoo si trovavano in Egitto e stavano navigando sul Nilo, il giovane cadde in acqua e morì, azzannato dai coccodrilli.Dell’episodio esistono due versioni. Secondo la prima, sembra che si sia trattato di un suicidio poiché Adriano aveva manifestato la volontà di lasciare Antinoo. In base alla seconda,invece, si sarebbe trattato di una “morte vicaria” per cui Antinoo si sarebbe gettato nelle acque o vi sarebbe stato sospinto. Adriano rimase molto scosso dal fatto, anche perché una profezia gli aveva anticipato che la sua fine era imminente; pertanto, in base a tale rituale ,la “morte vicaria” del giovane avrebbe salvatola vita dell’Imperatore. Questa interpretazione spiegherebbe la devozione nei confronti di Antinoo che si diffuse dopo la sua morte in tutto l’impero; in pratica veniva glorificato il giovane perché con la sua morte aveva permesso ad Adriano di restare in vita. Adriano diventò ossessionato fino agli estremi per l’immagine del giovane amante; fece scolpire molte statue e rese così il volto del giovane uno dei più diffusi nell’antichità. A lui furono dedicati busti, gemme, bassorilievi,monete e perfino un obelisco ricoperto di scritte con la biografia di Antinoo ed il racconto della sua morte. Inizialmente, Adriano fece collocare l’obelisco nella sua villa di Tivoli, in un luogo chiamato appositamente Antinoeion. In seguito, esso fu spostato più volte e dal 1882, per volere di Papa Pio VII, l’obelisco si trova al Pincio, a Roma. Una scultura che riproduce la testa di Antinoo si trova al museo del Louvre.