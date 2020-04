Antica Roma - Maternità surrogata

La pratica della maternità surrogata era molto diffusa nell’antica Roma, anzi essa costituiva un vero e proprio dovere civico per la donna. Fino al II secolo la donna era molto penalizzata perché non le erano riconosciuti i diritti civili di base. Essa aveva valore solo per il fatto che era destinata alla procreazione e quindi a garantire la continuità della stirpe.Pertanto, una donna in età fertile che non generava figli era vista come una presenza inutile perché non dava alcun contributo al bene della comunità. Raramente una coppia si sposava per amore; molto spesso ci si sposava per incrementare le forze dello Stato, per motivi economici o per garantire la continuità di una dinastia. Pertanto, considerate queste premesse, era considerato normale, anzi incoraggiato, che una donna prestasse il proprio utero per dare alla luce dei figli non concepiti con il proprio marito. Plutarco nella sua opera Vite parallele, sostiene apertamente questa pratica. Egli afferma che una donna nel pieno delle sue capacità riproduttive non può spegnere tale potere; per questo se il nucleo familiare ritiene di avere un sufficiente numero di figli, è bene, secondo le leggi di natura che il marito acconsenta a lasciare per un po’ di tempo la moglie ad un altro uomo affinché siano generati dei figli. Sappiamo anche che Catone aveva un amico, Ortensio, che non poteva avere figli in quanto la moglie era sterile. Catone non esitò a rispondere positivamente alla richiesta dell’amico di maternità surrogata (come si direbbe oggi), “prestandogli” la moglie Marta.Nel I° secolo avanti Cristo, Roma conobbe un periodo di crollo demografico e Ottaviano pensò di risolvere il problema promulgando la Lex Julia con la quale concedeva premi alle famiglie numerose e sanzionava sia quelle che non avevano prole che i celibi. Inoltre la legge impose dei termini massimi per la durata dei fidanzamenti e stabilì delle pene severe per coloro che eludevano il fisco rompendo di volta in volta un fidanzamento. Una donna acquisiva gli stessi diritti dell’uomo se dimostrava di avere partorito almeno tre figli.