Video appunto: Amalasunta – Biografia e politica

Amalasunta

Amalasunta, era figlia di Teodorico, re degli Ostrogoti. Il padre le fece sposare Eutarico, un goto spagnolo, erede al trono, in base ad un accordo siglato con l’imperatore di Bisanzio. Tuttavia, esso morì prima del suocero e Teodorico trasmise il regno al nipote Atalarico, figlio di Amalasunta.Data la minore età del figlio, fu la madre ad assumere la reggenza del regno dal 526 al 534. Profonda conoscitrice della lingua latina e greca, essa adottò una politica filo romana che tendeva a favorire il Senato e la popolazione locale a sfavore dei connazionali ostrogoti. Il padre Teodorico, almeno inizialmente, si era impegnato a presentarsi come continuatore della politica romana, mantenendo un grande rispetto per la grandezza di Roma e del suo Senato. Pur essendo di religione ariana, non aveva esitato ad appoggiarsi a ministri cattolici; è a questa politica del padre che Amalasunta si volle mantenere fedele. È in tale ottica che essa volle affidare l’educazione del figlio a precettori romani, provocando la disapprovazione dei Goti che finirono per sottrarre alla sua influenza il futuro re, che, pertanto, avrebbe dovuto governare secondo le tradizioni degli antenati. La donna non si lasciò intimorire: reagì prima bandendo dal regno i capi cospiratori, poi facendoli uccidere. Successivamente aprì i negoziati con l’imperatore Giustiniano I con l’obiettivo di fuggire a Costantinopoli, dopo esseri impadronita del tesoro ostrogoto che, secondo lo scrittore latino Procopio da Cesarea, corrispondeva ad ungente quantità di monete d’oro. Essa arrivò perfino, nel corso delle sue trattative con Bisanzio, a concedere a Giustiniano la tutela del suo regno.Morto Atalarico nel 534, essa cercò, invano, di salvare la dinastia sposando il cugino Teodato, duca di Tuscia, ed aggregandolo al regno. Essa pensava che Teodato avrebbe potuto costituire un elemento di equilibrio nella politica da lei perseguita, rassicurando gli elementi goti all'interno e garantendo, all'esterno, i buoni rapporti con l'Impero d'Oriente. Tuttavia, esso faceva parte della fazione ostrogota dei nazionalisti più intransigenti e non vedeva l’ora di impadronirsi del regno. Successe così tutta una serie di intrighi fra la corte imperiale e quella ostrogota: infatti se Giustiniano sosteneva le ambizioni di Amalasunta, l’onnipotente sua moglie, l’imperatrice Teodora, la osteggiava, parteggiando, invece per Teodato. Quest’ultimo scoperto ad un tratto il gioco, decise di estromettere Amalasunta dal governo, relegandola in esilio sull’ isola Martana, in mezzo al lago di Bolsena, dove l’anno successivo fu strangolata. La fine di Amalasunta costituì il motivo della guerra tanto attesa da Giustiniano per far scoppiare la guerra greco-gotica e riprendersi la parte dell’Itali fino ad allora in mano agli Ostrogoti.