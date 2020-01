Come vestirsi a Capodanno? I consigli di look perfetti per la tua festa

Il Capodanno in casa: comodi senza rinunciare ai glitter

Capodanno al locale: via libera agli eccessi!

Capodanno in piazza: semplicemente trendy

Tutte le ragazze sanno bene cosa vuol dire dover affrontare ogni giorno il confronto con il proprio guardaroba e ritrovarsi, fissando le ante aperte, le stampelle e l’inevitabile disordine, a porsi l’odiata domanda:Il dramma si fa sentire ancora più acuto se si pensa allae in quest’occasione anche i maschietti non possono negare di trovarsi spesso in difficoltà.Skuola.net ha pensato bene di darvi una mano, provando ad immaginare per voi ila seconda del tipo di serata a cui avete scelto di partecipare.I venti di crisi economica continuano a soffiare inesorabili e sempre più spesso i ragazzi decidono di risparmiare e organizzare il, approfittando, magari, dell’assenza dei genitori. In questo caso, che molto probabilmente dovrà anche dedicarsi ai fornelli e alle pulizie post – divertimento, non c’è niente di meglio di un comodo leggings, magari impreziosito da qualche brillantino (in fin dei conti), stivaletto basso e calda maxi – maglia con qualche inserto velato o di pizzo per non perdere di vista lo spirito della serata. Per lui, invece, le cose sono molto più semplici: tra le mura domestiche, infatti, potrà scegliere liberamente se concedersi giacca e camicia o restare fedele al maglione monocromatico, classico passepartout, da abbinare ad un semplice e sobrio jeans scuro.Per chi, invece, è un affezionato del, la scelta ricadrà probabilmente su una sontuosa e lussuosa villa o su qualche locale in centro. Diventa inevitabile, allora,, magari quello che avete comprato nell’anno in cui tutti i vostri amici hanno compiuto i 18 anni. Per chi proprio non si trovasse a proprio agio in vesti così formali il jeans scuro risulta sempre l’arma migliore, l’importante è che sia accompagnato da una, rigorosamente abbinata alla cinta, e la camicia, che non deve mai mancare. Lei, invece,, evitando i colori sgargianti e ricordando una regola che vale sempre: se le gambe sono scoperte la scollatura deve essere molto discreta. Un semplice tubino nero, arricchito da accessori eleganti e da un’acconciatura particolare, è un classico intramontabile che le fans di Audrey Hepburn non potranno non apprezzare., in caso la serata sfoci in uno scatenato party danzereccio o si concluda tra le luci stroboscopiche di qualche discoteca: non dimenticate le ballerine di ricambio, affinché i vostri piedi possano ringraziarvi di abbandonare il tacco 12 per ben più comode bassezze.Che sia nella propria città o in qualche capitale Europea, stappare lo spumante in piazza è un’alternativa che molti ragazzi prendono in considerazione. In questi casi bisogna tener presente due variabili immancabili: il freddo e la confusione. Scarpe comode per lui, stivaletto basso per lei, jeans per lui, pantalone nero per lei. Un maglione caldo e non necessariamente elegante, che probabilmente, tanto, nessuno avrà il piacere di vedere, vi eviterà di ibernarvi durante il conto alla rovescia e di sfoggiare, allo stesso tempo, quel cappottino di panno così carino che durante l’inverno non regge mai il confronto col giubbotto di piume d’oca.Francesca Fortini