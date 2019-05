Varie tipologie di leader

La teoria del flusso a due fasi della comunicazione ritiene che i mass media non vadano ad influenzare direttamente le persone ma che vi sia la presenza degli opinion leader che svolgono il ruolo di tramite con il resto dei cittadini.Questi leader però possono essere di diverso tipo e possono riguardare diversi ambiti del sapere.Lazarsfeld ha distinto la leadership orizzontale dalla leadership verticale.La leadership orizzontale riguarda membri che sono al pari nella società e che si differenziano solo per specializzazione delle conoscenze.Un esempio possono essere i giovani i quali possono svolgere il ruolo di opinion leader quando si tratta di decidere qual è il migliore film da vedere al cinema. Quando si va a modificare il tema dell'argomento cambia anche il tipo di leader infatti se bisogna decidere qual è il miglior elettrodomestico da acquistare allora si farà maggiore riferimento alle massaie considerandole come leader.La leadership verticale invece mostrano una differenziazione di status tra le persone, infatti in questo caso il leader è colui che si trova ad un livello di status superiore nonostante ci possano essere delle differenze di competenze o argomenti.Merton invece ha distinto il leader cosmopolita dal leader locale, considerando il primo come un leader che ha potere d'opinione in una grande città, mentre quello locale è tipico di una comunità o villaggio.