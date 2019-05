Teoria dell'agenda setting

Il sociologo Cohen nel 1963 introdusse un primo concetto della teoria dell'agenda setting affermando che la stampa non influenza il modo di pensare delle persone ma influenza gli argomenti di cui le persone devono parlare. La formulazione di Cohen verrà poi presa come concetto chiave per lo sviluppo della teoria dell'agenda setting.Tale teoria ritiene che le persone più rilevanti come i politici e i giornalisti siano in grado di decidere di quali argomenti trattare nei mezzi di comunicazione , e che questi argomenti che vengono trattati attraverso tali canali diverranno poi argomenti di discussione tra i cittadini Già da questa prima osservazione si potrebbe introdurre la critica che non viene tneuto in considerazione che i vari mezzi di comunicazione offrano dei temi diversi l'uno dall'altro, ma la teoria dell'agenda setting tende a non tenere in considerazione tale fenomeno.Successivamente tale teoria verrà rielaborata distinguendo tra agenda dei media e agenda politica dimostrando come i partiti politici possano andare a modificare i temi di come le persone parlano insieme agli altri. Ciò che rimane particolarmente rilevante nella costruzione dell'agenda setting è il fattore novità, sia per quanto riguarda le informazioni trasmesse dai media sia dai politici è necessario che le informazioni siano considerate una novità.