Studio scientifico della religione

La storia delle religioni si basa sull'assunto teorico che le religioni , come tutte le realtà umane e sociali, si collocano in un ben determinato contesto storico e hanno un inizio , uno sviluppo e una fine , intesa come declino o scomparsa dalla scena della storia. La storia delle religioni si avvale delle risorse della ricerca documentaria e archeologica e del metodo storico critico, che vaglia l'attendibilità delle fonti e "fa parlare" i documenti ; può svolgere ricerche in epoche e contesti diversi, come il mito, la preghiera , il sacrificio.La psicologia della religione studia le modalità cognitive , le motivazioni e gli aspetti emotivi e affettivi del comportamento religioso con i metodi della psicologia scientifica: questionari, interviste, colloqui clinici, osservazioni. Inizialmente la psicologia della religione si era occupata della natura dell'esperienza religiosa soggettiva (con i contributi dello psicologo statunitense William James, 1842-1910) e delle origini della religione (Sigmund Freud , 1856-1939, e Carl Gustav Jung, 1875-1961); in seguito ha indagato anche altri temi , come lo sviluppo della religiosità nell'età evolutiva e le dinamiche psico-sociali legate alla sfera della fede: atteggiamenti tipici dei fedeli , influenza delle comunità religiose sugli individui, senso di appartenenza a una confessione religiosa.La sociologia della religione considera la religione soprattutto come un'istituzione sociale che risponde a determinati bisogni umani e che comprende norme, valori , status, ruoli , organizzazioni , mettendola sempre in rapporto con il sistema sociale di appartenenza nel suo complesso; attualmente si dedica soprattutto a temi legati alla globalizzazione e alla postmodernità: i nuovi movimenti religiosi; il fondamentalismo; il ruolo della religione nel dibattito politico ; i conflitti etnico-religiosi; il sincretismo religioso diffuso in quegli Stati , come il Brasile, dove i culti politeistici e credenze di varie origini si sono mescolati con il cristianesimo ; il fenomeno dell'individualismo , per cui sono sempre più numerose le persone che affermano di "credere senza appartenere", cioè che praticano una religione "fai da te" al di fuori di Chiese , vivendola come esperienza interiore individuale. L'antropologia della religione è nata come studio delle religioni dei cosidetti "primitivi" , ossia delle società illetterate, grazie alle ricerche degli evoluzionistici Edward Tylor (1832-1917) e James Frazer (1854-1941); in tempi più recenti , tuttavia , e in particolare a partire dal secondo dopoguerra , l'antropologia della religione ha concentrato la propria attenzione sugli elementi comuni a tutte le religioni, individuandoli nella dimensione rituale e nel simbolismo. La scomparsa delle religioni tradizionali , o la loro "ibridazione" sincretica con i sistemi di credenze più organizzati, attualmente costituisce un tema di estremo interesse per gli antropologi,al pari della presenza nel mondo occidentale di comunità religiose minoritarie , o adepti di nuove religioni.