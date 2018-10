Socializzazione - Caratteristiche

Socializzazione è in chiave sociologica a istruzioni per vivere secondo la propria natura e non farsi vivere, cioè usare, dalla e nella nostra società.Educazione all'analisi, alla riflessione, alla partecipazione civile e politica con creatività, indipendenza, autonomia (finalità dell'ed.). Un I che non è o che viene messo nella condizione di non pensare e di agire in proprio responsabilmente, vive di fatto passivamente come RES. I bisogni di ogni I variano anche in rapporto all'età che si ha.

Gli I pongono in atto atteggiamenti tendenzialmente attivi, costruttivi, partecipativi o passivi che sono modalità di risposta ai bisogni individuali.

In ognuno di noi nel tempo si delineano quelli che sono definiti profili esistenziali, cioè atteggiamenti che possono essere o di totale passività, di frenetica attività o interazione equilibrata di più fattori.

Il profilo esistenziale di ogni individuo è creazione di vita in prospettiva: metatemporale (missioni, vocazioni)utopica (artisti)ideologica (azione, lotta per realizzazione i bisogni)queste tre istanze sono compresenti all'interno di ognuno e vengono dosate e bilanciate a seconda delle situazioni.



Può accadere che una di queste tre istanze prevalga sull'altra ed otteniamo così personalità a prevalenza operativa, politicizzata, ecc.Quando tra A e B si instaura un rapporto asimmetrico si avrà la dipendenza di uno degli attori, dipendenza che provoca alienazione.I luoghi in cui si manifesta tale alienazione sono le diverse sfere caratterizzate da attori, istituzioni e regole del dialogo e dello scambio critico che vengono violate.Nella sfera politica il rapporto di dipendenza fa divenire il soggetto suddito, in economia l'alienazione si manifesta come sfruttamento.Nella sfera psicologica l'I è soggetto privato della sua personalità, originalità, identità e dignità. Sul piano culturale il soggetto dipendente diviene ignorante. Nella sfera religiosa il soggetto diviene obbediente per principi. Spesso le èlites religiose e politiche realizzano compromessi, quando si obbedisce per principi siamo alle soglie del fondamentalismo. Nella sfera ideologica l'alienazione si manifesta come impossibilità di avere ideali e si è incapaci di autoprogettarsi.Attraverso tale analisi si evidenzia come l'individuo B venga "Vorticato" da parte di A(società), totalmente annullato come persona.