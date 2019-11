Seconda agenzia di socializzazione: Scuola

Sociologia dell’educazione

Scuola = socializzazione primaria e secondaria, organizzazione fortemente istituzionalizzata, condotta da specialisti.Funzioni:•alfabetizzazione•trasmissione culturale di valori e regole•formazione della personalità•sviluppo sistema scientifico-tecnologico e produttivo•selezione sociale•promozione cambiamento•integrazione socialeLa pianificazione formale di valori, regole e simboli, ha come obiettivo una socializzazione uguale per tutti, con tappe scandite in base all’età, ma ha anche finalità politiche collettive (socializzazione pubblica) per la partecipazione alle attività sociali, perché è diretta dallo stato o dalla comunità, a differenza di quella familiare che è rivolta al singolo. Per Parsons, nella scuola gli individui vengono formati secondo il principio di realizzazione, si è valutati in base alle proprie prestazioni.La scuola nasce nell’età moderna, ma ha il massimo sviluppo nella seconda metà del 1900. Nel secXIX, viene vista come mezzo di conservazione e trasmissione dell’ordine esistente, successivamente si afferma l’idea della scuola come comunità, istituzione autonoma nel definire il suo compito di socializzazione.Nasce con Durkheim, che è interessato particolarmente alle funzione di integrazione della scuola, come agenzia fondamentale per la trasmissione di valori e regole e per la formazione di una coscienza collettiva.Sociologia funzionalista: Parsons vede la scuola come strumento per garantire ordine e continuità, che fornisce strumenti e titoli di studio per l’inserimento nel mondo del lavoro.Sociologia conflittualista di derivazione marxista: la scuola non ha funzione di integrazione, ma solo riproduzione ideologica della classe dominante e delle diseguaglianze. Infatti, la possibilità di raggiungere livelli più elevati di istruzione è sempre legata a richieste che le classi meno ricche non possono permettersi, quindi sono facilitati coloro che hanno prestigio sociale e ricchezza.Programmi occulti: Il lavoro degli insegnanti, legato a valori borghesi, è orientato da questi valori, per cui l’insegnante è incline ad apprezzare gli studenti che provengono da famiglie ricche e prestigiose, che rispecchiano gli ideali dominanti. La scuola non è inclusiva, è selettiva.Esperimento: i docenti cambiano il loro giudizio perché condizionati dal giudizio degli psicologi.Le scuole di sociologia esaminate basano le loro interpretazioni su letture di tipo macro, sui grandi numeri.La sociologia interazionista e fenomenologica si interessa invece della scuola con metodi etnografici, considerando le subculture, rituali, ecc. dei gruppi di alunni. Quindi non è possibile descrivere il funzionamento della scuola di un dato paese in modo omogeneo.Per Berger e Giddens la scuola trasmette norme e strategie per l’agire quotidiano nella scuola stessa, per creare un clima adeguato al funzionamento della classe,