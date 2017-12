Religione in antropologia

Cos'è la religione?

Elementi religione

Studio antropologico della religione

Culti religiosi

Rito

Complesso più o meno coerente di pratiche (riti, precetti ecc.) e rappresentazioni (credenze) che riguardano i fini ultimi di una società di cui si fa garante una forza superiore all'essere umano.- Preghiera- Musica- Prova fisica- Esortazione- Recitazione codice, ispirazione- Mana, forza invisibile- Tabu- Convivio e congregazione- Sacrificio, simbolismoApproccio intellettualista-Tylor: animismo, spirito, divinità, filosofia- Frazer : magia, religione, scienzaProspettiva sociologica- Robertson Smith: rito e sacrificio come fattori coesivi- Durkheim: religioni e riti per imporre ordine sociale, rappresentazioni collettive- individuali- sciamanici: mediatore con le forze soprannaturali; tecniche di trance e possessione- comunitari: riti di solidarietà (totemismo); riti di passaggio- ecclesiastici: clero professionale, classe sacerdotale ‘professionista’; sistema politico centralizzato profonda separazione settore attivo/passivo del ritoIl rito è una pratica sociale ripetitiva, composta da una sequenza prestabilita di attività simboliche (danze, canti, parole, gesti, ecc.) collegata a un più ampio sistema di credenze separato dalla routine sociale quotidiana in ogni cultura corrisponde a uno schema caratteristico.Il rito serve a controllare il pericolo insito nel cambiamento.Il rito è così strutturato:1) separazione2) margine (liminalità)  Communitas3) ri-aggregazione