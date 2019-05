Osservazione naturalistica e partecipante

Osservazione naturalistica quando osserviamo comportamento in ambiente naturale, dove viene messo in atto, senza interferire nelle attività. In alcuni casi però è impossibile osservare senza farsi vedere e vi è la necessità di partecipazione quindi si chiama osservazione partecipante, osservatore entra nella situazione analizzata quindi osserva partecipando alla vita del soggetto. Osservazione partecipante è più usata in antropologia, tu diventi parte integrante del gruppo e il gruppo si dimentica della tua presenza comportandosi in maniera naturale.Chiaramente ciò non è sempre vero e neanche possibile, in alcuni casi vi sono antropologici che desiderano studiare determinate tribù che però tali tribù non accolgono alcun tipo di visitatore.In questo caso l'antropologo in genere ricerca un altro gruppo da analizzare oppure cerca dei modi per essere accettato. Uno di essi è imparare la lingua, oppure offrire qualcosa in cambio al gruppo.L'osservazione naturalistica in genere avviene con gli animali e quella partecipante con gli esseri umani ma in alcuni casi, grazie alle nuove tecnologie, si è in grado di studiare gruppi umani anche solo con un'osservazione di tipo naturalistico.L'osservazione partecipante può durare anche degli anni mentre quella naturalistica ha tempi più brevi.