Modernità e razionalizzazione

Ciò che guida il mondo della modernità è la spinta alla razionalizzazione, vale a dire a trasformare le credenze, l'assetto giuridico, politico, economico, la scienza e l'arte. Uomini e donne immersi nel mare dei pregiudizi e delle superstizioni, degli usi e dei costumi particolari e storici, di tradizioni e di valori irrazionali, e a volte immorali, provinciali, uomini e donne sottomessi ad autorità tradizionali, tiranniche e opprimenti, tutti elementi che impediscono il cammino verso la modernità, vanno trasformati in veri esseri umani, raffinati, civili, educati, uniformati, assimilati.Secondo Max Weber il trionfo della razionalità si è verificato solo in Occidente perché solo in Occidente si è affermata una religione che colloca il sacro su un piano trascendente rispetto al mondo; la realtà umana e naturale non è più pertanto "sacra", ma è una realtà oggettiva, sulla quale la volontà umana può agire liberamente. La società, senza più i vincoli della tradizione religiosa, può progredire verso la modernità. Pensiamo, per rendere più concreto questo passaggio, a tutti quei Paesi in cui la dimensione religiosa e quella politica si sovrappongono (in generale molti Paesi islamici); elementi di modernità trovano molti ostacoli al loro inserimento nel tessuto sociale e cultural.Sempre secondo Weber, la scienza ha avuto un ruolo decisivo nella razionalizzazione (un processo che corrisponde a quello che Weber ha definito il "disincanto del mondo"). Non più eterogeneità, dunque, ma omogeneizzazione. Modelli statali, industrializzazione, liberi mercati, scolarizzazione, tecnologia, terapie mediche e programmi di vaccinazione e così via. All'insegna della razionalità.