l'integrazione sociale

L'integrazione sociale richiede agli individui di seguire norme collettive di agire, sentire e pensare. Un individuo può seguire le norme per vari motivi le condivide, ritiene sconveniente non seguirle, ha paura del biasimo sociale, teme le eventuali sanzioni. L'insieme delle condotte sociali, che regolano il comportamento degli individui con regole, norme e sanzioni, va sotto il nome di controllo sociale. AI centro del controllo vi sono le norme condivise da un gruppo, un sistema di obblighi, la cui violazione comporta delle sanzioni.G. Sumner distingue: le leggi giuridiche formali la cui violazione è punita in modo formale e severo, i mores: regole morali la cui violazione è punita in modo non formale, con il biasimo o il rifiuto sociale e le consuetudini che possono essere violate senza particolari sanzioni.I ruoli che le persone ricoprono all'interno della società si basano su norme che si riferiscono a dei valori. Le norme non possono da sole risolvere ogni specifica situazione, per questo sono molto importanti i valori perchè hanno un carattere più generale, devono essere interpretati e reinterpretati, sono la radice delle norme e dei modelli di comportamento e sono anche culturalmente relativi, variano da società a società, ma sono considerati naturali o sacri nella società in cui sono importanti.L'adattamento sociale passa attraverso l'interiorizzazione dei modelli della comunità di appartenenza, ma ogni società offre diversi modelli a cui ispirarsi. Nella socializzazione i valori vengono reinterpretati, negoziati, rigenerati di continuo (socializzazione come conservazione e cambiamento). Nei regimi totalitari, nelle sette religiose, nelle associazioni mafiose le regole sono rigide e restrittive, non è possibile la libertà di scelta. Nelle società in cui si può scegliere tra una serie di comportamenti, questa possibilità di scelta è definita varianza, la quale da un punto di vista sociologico si intende l'allontanarsi dalla norma sociale, questo comportamento viene punito con delle sanzioni.