Si chiama innateness hypothesis, ed è una teoria dì Chomsky, dice che ilQuando i parlanti nativi usano la loro lingua vanno a seguire alcuni ed terminati principi, non mettono insieme parole e strutture in modo casuale. Stesse parole ma organizzate in un altro modo. (Asterisco in linguistica significa che la frase non è ben formata nella lingua.) *"Le idee verdi senza colore dormono furiosamente" frase non ha senso, ma è grammaticale. La grammaticalità non ha connessione con il senso, una frase può essere grammaticale ma non avere senso. Dal punto di vista grammaticale non c'è problema con la frase. Essere grammaticalmente corretto significa seguire le regole della grammatica, non ha connessione con il senso. Scopo della linguistica è sapere cos'è la grammaticalità e come vanno rappresentati i principi nelle lingue del mondo. Cosa vuol dire conoscere una lingua? Vuol dire parlare in un modo che gli altri possono capire quello che gli altri dicono, deve avere capacità di produrre alcuni suoni. Nel linguaggio non orale ci deve essere capacità di usare alcuni segni. Parlante deve sapere significato delle parole che usa e deve capire i segni prodotti da altri parlanti. Parlante deve avere capacità e identificare quali costruzioni sono possibili in una lingua e quali non sono possibili. Identificare quello che è possibile in una lingua fa parte della conoscenza linguistica. Questa conoscenza è inconscia, i parlanti nativi di italiano sono in grado di individuare costruzioni giuste o sbagliate nella loro lingua ma non sono in grado di spiegare il motivo. La concordanza del genere non è fondamentale per la grammaticalità.