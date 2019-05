Distinzione tra competenza e esecuzione/performance

La competenza è la conoscenza inconsapevole di un parlante di cosa è o non è possibile nella sua lingua. Esecuzione è la modalità in quale il suo parlante nativo usa la sua competenza. Uno deve andare al di là dell'esecuzione, perchè ha le sue limitazioni, bisogna trovare modo per esaminare la competenza. Dobbiamo andare al di là delle limitazioni fisiche.Esempio "frall" sarebbe possibile, quasi mai le parole italiane concludono con una consonante, è una parole problematica, sarebbe possibile ma non l'ottima possibile. La competenza linguistica è anche sintattica. Esempio il verbo dormire non si riferisce a un oggetto. In alcuni casi c'è variabilità. Lingua è sistema cognitivo complesso. Per esaminare la natura del sistema linguistico serve concetto della grammatica. La grammatica è un libro che prescrive le regole di una lingua, questa è una definizione. Normalmente è la grammatica prescrittiva, include forme preferite di una lingua. Siamo interessati a quello che è corretto dal punto di vista grammaticale. Ci interessa esaminare un sistema linguistico senza pregiudizio. La grammatica descrittiva descrive i fatti senza portare preconcetto di correttezza, senza favorire un livello di discorso verso gli altri. Tutti i sistemi linguistici sono validi, hanno le proprie convenzioni e devono essere esaminati. La grammatica costituisce le regole che permettono l'uso di una lingua. Grammatica è sistema di regole che producono le formula ben formate di un lingua. Tutti i parlanti nativi di una lingua hanno una grammatica mentale, e contiene informazioni sui suoni possibili, combinazioni di suoni possibili, fornisce ai parlanti la capacità di identificare i suoni che non sono possibili, grammatica mentale anche corrispondenza trai suoni e il senso e abbiamo visto che questa corrispondenza è arbitraria. Grammatica mentale contiene anche regole che permettono costruzione delle frasi in una lingua, queste regole permettono creatività e permettono di creare un numero infinito di frasi. Ci permettono di produrre frasi che non abbiamo mai sentito prima. Grammatica mentale ha cinque proprietà mentali.