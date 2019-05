Bullet theory e critiche

Bullet theory

Critiche alla bullet theory

La bullet theory, o meglio definita come teoria dell'ago ipodermico è uno tra i primi tentativi di comprendere come avviene la comunicazione interpersonale ossia come i mezzi di comunicazione possano influenzare le persone.Questa teoria non è mai stata sviluppata da un teorico preciso, anzi la sua particolarità è quella di non essere mai sostenuta da alcun teorico eppure è un'idea che si è diffusa nei primi periodi in cui si studiavano i mezzi di comunicazione di massa.Secondo tale teoria le persone sono completamente passivi di fronte ai mezzi di comunicazione di massa. E' bene ricordare che quando questa teoria si è sviluppata gli unici mezzi di comunicazione di massa erano la televisione e i giornali, internet non era ancora stato inventato.La bullet theory dà quindi pieni poteri ai mezzi di comunicazione conferendogli il primato di influenzare le persone in maniera totalitaria.In inglese "bullet" significa proiettile, e infatti è proprio in questo modo che i mezzi di comunicazione di massa agiscono, come un proiettile colpiscono le persone e gli fanno fare quello che vogliono.Tale teoria sarà largamente criticata specialemente perché non ha mai preso in considerazione la diversità o le relazioni sociali che potevano possedere le diverse persone. Tale teoria sarà subito smentita da studi successivi.La bullet theory ipotizzava che i mezzi di comunicazione di massa avessero il pieno potere sulle persone e fossero in grado di fargli mettere in atto un qualsiasi comportamento voluto.Un episodio molto famoso però ha smontato tale teoria e si tratta della "guerra dei due mondi", un programma radiofonico andato in onda nel 1938. Tale programma decise di trasmettere l'arrivo degli alieni sul pianeta terra . Tutto ciò era uno scherzo e di pura fantasia ma nella trasmissione del canale i produttori tentarono si essere molto realistici. Comunque all'inizio del programma i conduttori affermarono che tutto ciò che stavano per dire sarebbe stato solo uno scherzo. Ciò che accadde è che molte persone credettero nell'arrivo degli alieni e si rigettarono in strada in preda al panico. Ciò portò anche a gravi conseguenze nelle città nelle quali si verificarono degli incidenti.Ciò che però tale fenomeno ha dimostrato è che le persone possiedono caratteristiche personale che modificano il modo di reagire delle persone. Infatti sebbene molte persone si rigettarono in strada credendo a quanto venne affermato dal programma radiofonico molte altre compresero che era uno scherzo e rimasero tranquille.Questa esperienza di vita quotidiana a dimostrato che le persone hanno modi di reagire differenti all'esposizione dei media e quindi la teoria dell'ago ipodermico non può essere considerata valida.