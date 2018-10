Parini, Giuseppe - Accademie e mansioni

Vita e incarichi di Giuseppe Parini

• Parini fu un membro illustre dell’• L’accademia dei trasformati è un centro culturale in cui confluivano nobili favorevoli alle istanze illuministiche ma più moderati rispetto ai membri dell’dei fratelli Verri e di Cesare Beccaria, sostenitori di una conciliazione tra cultura moderna e tradizione classica.• Parini svolse anche l’attività di pedagogo intrapresa inizialmente per mantenersi entrando in contatto con l’aristocrazia milanese presso casa. LA moglie del Duca Maria Vittorio aveva una relazione con Pietro Verri e in seguito di una lite Parini diventò il precettore del figlio di, illustre membro dell’Accademia dei trasformati• La Lombardia era governata dagli austriaci eera un esponente dell’assolutismo illuminato. Maria Teresa simpatizzava per gli intellettuali illuministi e gli affidò la direzione della Gazzetta di Milano e della cattedra delle belle lettere nelle scuole Palatine• Le scuole si trasferirono nelgià sede dell’accademia delle Belle Arti e così Parini poté stringere rapporti con pittore Andrea Appiani è l’architetto Piermarini• Gli artisti neoclassici si ispiravano ai criteri di nobile semplicità e calma grandezza riportati alla luce daldi Gioacchino Winckelmann• Parini diventò il se offrendo un servizio allo stato riformato con incarichi ufficiali fu identificato come il prototipo intellettuale illuminista milanese• Quando a Maria Teresa seguì il figlioParini rimase deluso dalle imposizioni autoritarie sull'organizzazione della cultura• Come molti, inizialmente sostenne la Rivoluzione Francese ma dopo i tragici eventi del terrore cambiò opinione• Venne chiamato a far parte dellama a seguito di un dissidio venne allontanato• Poche ore prima di morire scrisse un sonetto ringraziando Dio per aver concesso Milano agliinvitando questi ultimi a non macchiarsi di violenze