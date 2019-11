Maturità 2020, la lista delle calcolatrici ammesse: quali sono e come scegliere

Calcolatrici ammesse alla maturità 2020: lista completa

I vantaggi della calcolatrice grafica agli esami

Quale modello scegliere?

Il, attraverso una nota dello scorso 30 ottobre , ha aggiornato l’elenco delle calcolatrici ammesse ai. E’ disponibile quindi la lista completa delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche che si potranno usare all’. Ecco tutto quello che c’è da sapere per arrivare pronti allaA partire dal 2017, oltre alle calcolatrici scientifiche, è possibile portare anche, purché. Sono i membri delle commissioni d’esame ad approvare i modelli di calcolatrice che i candidati sottoporranno loro alla vigilia dello scritto. Grazie all’elenco pubblicato dal Miur, aggiornato ogni anno, commissioni e studenti potranno controllare in modo rapido se tali strumenti rientrino tra quelli autorizzati.Ma quale tipologia di calcolatrice è la più adatta da portare agli esami di maturità? Se siete abili a maneggiare la calcolatrice scientifica o grafica, queste sono sicuramente più efficaci per affrontare calcoli avanzati come quelli che è possibile trovare tra le tracce di maturità, rispetto alla calcolatrice “classica”.Tuttavia, anche. Imparare a usarein tempo per glipuò dare un effettivo vantaggio. Le potenzialità di questo strumento possono infatti rivelarsi grandi alleate durante le ore del compito di maturità: la principale è la possibilità di avere una, per seguire in tempo reale quello che sarà il risultato finale di un problema e verificare punto per puntoOltretutto, laè di gran lunga, e permette di fare un numero maggiore di operazioni: dalla matematica di base alla geometria, dalla statistica alle funzioni economiche.Larispecchia tutte le caratteristiche ideali per essere la “compagna di banco” ideale di ogni maturando. Partiamo dai fondamentali: con questo modello non si corre il rischio di vedersi “bocciare” la calcolatrice dalla commissione. Grazie alle sue caratteristiche, è stata infatti. Inoltre, è il modello protagonista del progetto svolto in collaborazione con il Miur “ Il mondo dà i numeri ” e di tutte le attività didattiche CASIO.Per chi deve prendere familiarità con questo strumento, oppure è già esperto e vuole esserlo ancora di più, CASIO dà anche la possibilità a professori e studenti di(completamente gratuiti), oltre a mettere a disposizioneper usare al meglio la calcolatrice grafica.Laha un ampio display a colori, ad alta risoluzione, che rende i grafici comprensibili e leggibili come nei manuali di matematica. Le sue funzioni, poi, sono tantissime: grafici, equazioni di grado fino al sesto, sistemi di equazioni fino a sei incognite, calcoli matriciali, operazioni con numeri complessi, calcoli finanziari, calcoli statistici, creazione di tabelle e fogli elettronici oltre a tutte le altre operazioni fondamentali come integrali, derivate, calcoli trigonometrici. Un vero alleato per risolvere anche