Tracce d'esame su WhatsApp: Maturità da rifare

L’esame? Tutto da rifare. E’ ciò che si son sentiti dire i 2,8 milioni di studenti indiani dopo aver sostenuto la prova che rappresenta per loro un passaggio chiave all’accesso alle università pubbliche. Il motivo? Colpa di WhatsApp, o meglio di chi ha usato l’app di messaggistica più popolare al mondo per diffondere i testi delle prove di matematica ed economia prima dello svolgimento. Il caso, come riporta l'agenzia Dire, sta creando non pochi problemi in India…

L’accaduto

Puntuali e inevitabili, leverso il Governo, ritenuto responsabile dell’accaduto. Nel frattempo il ministro dell’Istruzione Prakash Javadekar ha fatto sapere che è stata giàL’esame, dichiarato non valido, dovrà quindi essere sostenuto di nuovo dai 2,8 milioni di studenti che non saranno certo contenti di affrontarlo di nuovo!