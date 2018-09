Svenimento indotto o blackout game, cos'è e quali sono i rischi

Svenimento indotto: il black out game può uccidere

Blackout game, la morte di Igor Maj

Blackout game: gioco pericoloso che spopola sul web

Il termine tecnico è svenimento indotto, ma tra i ragazzi la pratica è più comunemente nota come "blackout game" o "choking game". Si può trovare anche con il nome di “”, “” o “”. I ragazzi lo fanno in gruppo, ma si può fare anche da soli: ci si induce un senso di vertigineper alcuni minuti. Dopo di che si blocca il flusso di ossigeno al cervello premendo qualche istante sulla. A questo punto avviene lo svenimento: per un tempo che va dai 4 agli 8 secondi circa, il ragazzosotto gli occhi dei suoi compagni che osservano. Questo "gioco" si è diffuso presto con video e tutorial sui social network, allargando a macchia d'olio questa pericolosa "moda".Peccato che quei secondi senza conoscenza possono bastare a causareportando, addirittura, alla. Infatti, lo svenimento indotto ha già causato non pochi: dal 1994 ad oggi, negli Stati Uniti se ne contano centinaia. Numero destinato tristemente advisto il dilagare del fenomeno tra i giovani di età compresa dai. Proprio qualche giorno fa, un quattordicenne ha perso la vita proprio cercando di emulare questo gioco mortale., appassionato di scalate in montagna, si è soffocato con una corda da roccia, in un appartamento della prima periferia di Milano. In una prima ipotesi, si è pensato al suicidio. Ma in un secondo momento le forze dell'ordine hanno capito che qualcosa non quadrava.Igor Maj, appassionato di scalate in montagna come suo padre Ramon, si è soffocato con una corda da roccia, in un appartamento della prima periferia di Milano. A far montare i sospetti, un video - tra le ultime pagine Internet visitate e rimaste memorizzate nella cronologia di navigazione del quattordicenne -Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, ha disposto il sequestro preventivo di tutti i siti web che parlano del gioco del blackout, dopo la tragica fine di Igor. Come scrive Il Corriere della Sera, "Il provvedimento riguarda principalmente le piattaforme Google e Microsoft, attraverso le quali passa la grande maggioranza del traffico Internet, ed ha lo scopo di bloccare, per quanto possibile, la diffusione di questo tipo di siti e video, per evitare che si verifichino episodi di emulazione. Il magistrato ha anche aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio".Ma perché si arriva a rischiare la vita? In molti lo fanno permettendo in allarme insegnanti e genitori, ma la maggior parte lo fa esclusivamente per. Infatti, i ragazzi che praticano il “”,o lo svenimento indotto sembrano sottovalutare i rischi che questo comporta. Lo documentano con video sue, in molti casi, arrivano persino a spiegare come cadere seduti per non farsi male. Proprio guardandoci si preoccupa di più. Infatti, se si digita “” o "blackout game" nella ricerca video, appaiono immediatamente. Tanti di questi sono di ragazzi italiani sui. Praticano lo svenimento indotto in, facendo aa chi sviene per prima e per più tempo. Anche se non mancano video fatti in casa, da soli nella propria stanza.



Serena Rosticci