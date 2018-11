Scuole chiuse 5 novembre e 6 novembre: l’elenco aggiornato

L’ondata di maltempo che in questi giorni ha pesantemente scosso la nostra penisola non si è ancora esaurita. Sebbene si intuisca un’attenuazione dell’emergenza meteo, tuttavia persiste lo stato di allerta arancione (o gialla) su alcune regioni del nostro paese, che vedranno il persistere di fenomeni di forte intensità temporalesca accompagnati da potenti raffiche di vento. L’apertura delle strutture scolastiche è dunque fortemente a rischio nelle regioni colpite. Vediamo nel dettaglio quali sono le aree in cui le scuole sono rimaste chiuse lunedì 5 novembre e dove potrebbero restarlo anche martedì 6 novembre.





Scuole chiuse 5 novembre: le regioni interessate

Per ciò che riguarda l’le regioni interessate sono:

• Parte del Veneto



• Piemonte• Emilia-Romagna• Lazio

Le regioni invece in cui è prevista allerta meteo gialla sono:

• Settori occidentali del Piemonte

• Parte di Lombardia

• Friuli Venezia Giulia

• Veneto

• Emilia-Romagna

• Lazio

• Campania

• Parte di Abruzzo

• Molise

• Basilicata

• Puglia

• Intero territorio della Calabria

• Intero territorio della Sardegna

• Intero territorio della Sicilia

Scuole chiuse 6 novembre: dove potrebbe succedere

Scuole chiuse 6 novembre: Sicilia

. Le scuole che certamente il 5 novembre sono rimaste chiuse sono infatti soprattutto. Proprio per questo in tali zone. Per ciò che riguarda la fine dell’allerta meteo nella nostra penisola e, di conseguenza, il ritorno all’accesso regolare alle lezioni scolastiche nella giornata del 6 novembre ancora non si hanno notizie certe e sicure. Bisognerà attendere leprima che si sappia quali scuole potrebbero restare con i cancelli sbarrati.Domani nelcome annunciato da un'ordinanza del sindaco. La Sicilia è tra le regioni più colpite dall'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla nostra penisola. Se vuoi sapereti conviene