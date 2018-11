Scuole chiuse 19 e 20 novembre: l’elenco aggiornato

Oltre ad un brusco calo delle temperature, nelle prossime ore un’ondata di maltempo si scatenerà sulla nostra penisola. In alcune regioni come la Sardegna, in realtà, l’allerta è già alta tanto da costringere alcuni sindaci ad emanare ordinanze per la chiusura delle scuole. Contenti quindi moltissimi studenti sardi che hanno avuto così la possibilità di allungare il weekend. Ecco in quali città le scuole rimarranno chiuse.

Scuole chiuse a Sassari e Alghero

Scuole chiuse il 20 novembre

Maltempo: 20 novembre scuole chiuse in Veneto?

(in provincia di Oristano) i rispettivi sindaci in concomitanza con l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con codice arancione diramato dalla Protezione civile, hanno infatti deciso di tenereSecondo il bollettino della Protezioni civile nelle prossime potrebbero verificarsi forti piogge a carattere temporalesco, non è quindi da escludere il rischio idrogeologico. Per sapere se domani a causa del maltempo altre scuole rimarranno chiuse, rimani aggiornato!E anche se è presto per dirlo, ma ad oggi laha diramatosu Veneto, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, sui settori settentrionali e meridionali della Puglia, su quasi tutto il versante ionico della Calabria e su gran parte della Sicilia. Quindi queste previsioni così avverse potrebbero significare, ma non è detta l'ultima parola. Infatti per domani nel centro e centro-sud è previsto un aumento delle temperature e quindi un miglioramento complessivo delle previsioni meteo. Nonostante le buone notizie, sempre per domani è attesa ancora neve e mal tempo su parte della Lombardia e sull'Emilia Romagna, con, mentre sull'Appennino la quota neve sarà di circaIl Centro previsioni e segnalazioni maree delprevede per domani martedì 20 novembre alle 8.45, una punta massima di marea di, con la possibilità di circaa causa del forte vento di Bora; a fronte delle previsioni avverse si potrebbe scegliere quindi di. Ma ancora nulla è stato deciso, quindi rimanete connessi su Skuola.net perdella situazione delle scuole.