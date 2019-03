Scuola Trasparente, la campagna per rendere gli studenti dei cittadini più consapevoli

“Fornire gli strumenti di educazione civica e cittadinanza attiva affinché i ragazzi possano essere consapevoli di quelli che sono i loro diritti come cittadini e come studenti". Così il Presidente nazionale FINAS e ideatore della campagna 'Scuola Trasparente' Filippo Pompei, a margine della presentazione della seconda edizione del manuale omonimo che si è svolta questa mattina alla Camera dei Deputati. Il compendio informativo, della campagna sociale 'Scuola Trasparente' promossa dall’associazione culturale Future is now (FINAS) con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato presentato alla presenza della Dottoressa Sabrina Calvosa per la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione; il Procuratore Davide Iori, l’Onorevole Sante Perticaro e gli avvocati Giuliano De Luca, Nicola Di Ninno, Giancarlo Marrucci e Massimo Rosica.

La settimana dell’Amministrazione Aperta

Il manuale ‘Scuola Trasparente’

L’evento si colloca nel calendario di iniziative organizzate per la#SAA2019, in programma dall’11 al 17 Marzo 2019. Giunta quest’anno alla terza edizione, la SAA è coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per diffondere la cultura della legalità, della trasparenza e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società civile attraversoUna cornice privilegiata per la campagna Scuola Trasparente, finalista al Premio OpenGov Champion 2018, già promossa nel piano nazionale Open Government 2019-2021 e nata per divulgare nelle scuole italiane il principio della trasparenza nella pubblica amministrazione, che, come stabilito dal decreto legislativo 33/2013 e ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera del 28 dicembre 2016, costituisce un obbligo anche per gli istituti scolastici.Con unaun lessico facilmente fruibileilma più in generale a qualsiasi cittadino che voglia conoscere gli strumenti del propriodalla consultazione degli Open Data alle impugnazioni normative a cui ricorrere gratuitamente in caso di omissione o rifiuto di atti d’ufficio. Strumenti messi al servizio di un’idea di scuola che – come emerge anche dalle proposte legislative avanzate, di recente, dal governo per riportare l’insegnamento dell’educazione civica al centro dell’offerta formativa degli istituti di ogni ordine e grado – sia non solo il luogo preposto all’apprendimento di nozioni specifiche e settoriali, ma anche e soprattutto ilUna scuola progettata come palestra di cittadinanza attiva, come cantiere di giustizia e come fortezza del bene comune per le future generazioni.