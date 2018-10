Assenze scuola: giorni persi per maltempo vanno recuperati?

Per molti studenti quello di oggi è stato il primo giorno di scuola dopo un week end che, causa maltempo, è stato più lungo del solito. Tante, infatti, le scuole che ieri e lunedì sono state chiuse a causa delle forti piogge che si sono scatenate sulla nostra penisola. Alcuni istituti, in realtà anche oggi hanno mantenuto chiusi i cancelli. In molti si stanno chiedendo se questi giorni di chiusura andranno recuperati nel corso dell’anno. Noi di Skuola.net abbiamo la risposta che cercavi!

I giorni persi non vanno recuperati

La circolare del Miur

Dopo i giorni di chiusura a causa del maltempo, e con la possibilità andando incontro all’inverno chein tanti temono didi attività didattica necessari affinché l’anno scolastico sia valido. Cosa accadrebbe in questo caso? IIn caso positivo, quando? La risposta a queste domande è semplice:come spiega una circolare del Ministero dell’Istruzione.Anche se il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione,specifica cheche inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere cheanche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto,di chiusura delle scuole”.