Manifestazione studenti: sospensione per chi non porta la giustificazione

Il dirigente scolastico del Virtuoso, a Salerno, ha deciso di punire le assenze di massa in numerose classi, causate dallo sciopero degli studenti dello scorso 12 ottobre. Chi non porterà la giustificazione entro il 22 ottobre, si beccherà una sospensione con obbligo di frequenza.

La protesta degli studenti e dei gruppi politici organizzati

La risposta del preside dell'istituto

Il provvedimento è stato però, che hanno protestato contro il dirigente scolastico. Su Facebook diversi post sull'accaduto anche da parte di gruppi politici organizzati come quello dei: "Quando fai assenza al corteo per partecipare al corteo e partono le sospensioni per tutti gli assenti". Il tutto collegato a delle facce non proprio felici: "Questi provvedimenti ci preoccupano e ci riportano al passato, quello degli anni 20 del 900 in cui veniva abolito il diritto allo sciopero e veniva praticata la censura contro chi pensava in maniera diversa dal fascismo". Anche il: "Il nostro dirigente/manager è favorevole ai tagli all’istruzione pubblica praticati e decisi dai precedenti e da questo governo. È evidente che è schierato dalla parte di chi la scuola pubblica la sta distruggendo depotenziandola e favorendo solo la scuola privata".La. Sul sito della scuola, ha pubblicatoSecondo il dirigente, infatti, la sospensione è una applicazionee afferma che fino al 22 ottobre sarà possibile portare la giustificazione dell'assenza perché la sanzione della sospensione non venga applicata.Non una punizione per lo sciopero, quindi,

Il preside tiene infatti a ricordare che "anche in caso di manifestazioni di protesta, è concordemente ritenuto, anche dalle associazioni studentesche, che gli studenti debbano presentare la giustifica dell'assenza effettuata". Non avendo ricevuto comunicazione da parte dei rappresentanti degli studenti - dopo l'assemblea - della partecipazione delle classi alla manifestazione del 12 ottobre, continua, "la scuola correttamente si è attivata per comunicare alle famiglie la mancata presenza dei figli minorenni che, com'è noto, durante l'orario curricolare, sono affidati alla scuola che è responsabile della loro incolumità."



La finalità del provvedimento

Quindi,"Dal punto di vista disciplinare, poi, è stato anche inevitabile l'applicazione del regolamento di disciplina che, nel caso di assenza ingiustificata,Ma c'è una possibilità per evitare la punizione, come lui stesso spiega: "nel caso di specie, tale sanzione, assicurando alle famigliee, quindi, far conoscere alla scuola quale fosse la loro scelta rispetto al comportamento dei figli minorenni. ""La finalità reale del provvedimento adottato - spiega il preside - è stata quella disu quanto accaduto e di rimettere ad esse - come è legittimo e naturale - la responsabilità di avallare o meno il comportamento dei figli minorenni, giustificandone eventualmente il comportamento."Di conseguenza, "la sanzione verrà comminata agli studenti che non verranno giustificati dalle proprie famiglie, perché convinte che frequentare la scuola non sia solo un diritto ma anche un dovere preciso a cui si può derogare solo per motivi molto importanti e cheche ne conseguono da parte di coloro che vi aderiscono e non possono essere un alibi per andare restare a casa, andare a passeggio o nelle sale giochi".