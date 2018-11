Studenti finalisti negli USA, ma la scuola non ha soldi per il viaggio: ecco chi li ha salvati

‘Tutto è bene quel che finisce bene’. Mai detto è più azzeccato per commentare la storia di Davide Pierro, Luigi Picarella e Mauro D’Alò, tre studenti dell’istituto tecnico industriale ‘Augusto Righi’ di Napoli che, dopo aver partecipato con successo ad una competizione organizzata dal Mit e dalla Nasa potranno partire alla volta degli Stati Uniti per giocarsi la finale. La partenza però non è stata da subito scontata anzi, tutt’altro, a causa della mancanza di soldi da parte della scuola. Fortuna però che c’è il Tg3…Scopri cosa è successo!

L’iniziale delusione

L’happy ending

Sono state oltre trecento le scuole da tutto il mondo che hanno partecipato allaCon il loro progetto, che consiste nella programmazione di aggancio di un robot-satellite dell’Iss, iA questo punto, sarebbero dovuti partire per gli Stati Uniti, per partecipare alla finale, maImmediatamente latanto il dispiacere per questi tre promettenti ragazzi che nonostante l’impegno, non avrebbero potuto realizzare il loro sogno. Ed è proprioSensibile alla vicenda si è mostrata lanecessarie a far partire i tre studenti. E così la testata, supportando i concetti di intelligenza, studio e ricercache, speriamo, li vedrà ancora protagonisti!