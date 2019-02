I 10 prof "supereroi" che vorresti subito nella tua classe

Chi non vorrebbe imparare l’inglese durante una partita a Minecraft, o cimentarsi con la recitazione nel bel mezzo della lezione? Docenti che adottano sistemi del genere andrebbero premiati, soprattutto per il coraggio. Ed è proprio ciò che è avvenuto. Questi e molti altri sono gli spunti grazie ai quali sono stati selezionati i 10 finalisti del Global Teacher Prize, il riconoscimento che ogni anno la Varkey Foundation attribuisce ai prof più bravi del mondo. Insegnanti che, impostando il proprio lavoro sulla novità e sul coinvolgimento dei ragazzi, hanno saputo operare con successo in contesti sociali molto spesso disagiati. Ma il cui approccio non dispiacerebbe affatto anche al resto degli studenti.

Global Teacher Prize 2019: chi sono i finalisti

Ad annunciare la lista dei candidati (il vincitore sarà svelato il 24 marzo a Dubai) è stato l'attore, che (in un video)dei veri e propri “”. E chi meglio di lui, che ha dato il volto al mitico Wolverine nei vari film della saga degli X-Men, poteva dare un giudizio del genere. Sfortunatamente per l'Italia,, il docente di matematica della provincia di Biella che era stato. Ma andiamo a conoscere chi sono e cosa hanno fatto di così straordinario





Andrew Moffat

Daisy Mertens

Débora Garofalo

Hidekazu Shoto

Martin Salvetti

Melissa Salguero

Peter Tabichi

Swaroop Rawal

Vladimer Apkhazava

Yasodai Selvakumaran

E’ un insegnante della(Inghilterra). Prima di diventare docente, ha lavorato con molte persone emarginate dalla società: disoccupati, senzatetto, tossicodipendenti e, soprattutto, ragazzi difficili. Si è battuto per la causa di quelli che oggi sono considerati diversi, promuovendo. Oggi è responsabile di un doposcuola per, superando le barriere di imposte da religioni, culture e colori. Inoltre, forma altri professori, tramite vari seminari e attività di laboratorio, per aiutare gli studentie nel superamento delle differenze etniche.Daisy Mertens è, dove ha vissuto in una famiglia disagiata. L’unico posto in cui si sentiva libera e al sicuro era la scuola. Proprio per questo suo legame con l’ambiente scolastico, con il suo diploma da insegnante ha voluto dare a molti bambini dalla base sociale ed etnica differente un posto dove potersi sentire a casa e dove poter studiare insieme. Nella sua scuola, oggi, studiano ragazzi di. Nelle classivengonoe gli studenti con difficoltà di apprendimento vengono affiancati da quelli più brillanti. Tra i progetti realizzati con i suoi alunni c’è ancheLa carriera da docente di Débora inizia in una, in una favela in cui gli studenti non avevanoavuto accesso a. Ritenendo la tecnologia un requisito fondamentale per l’esperienza lavorativa, ha avviato un programma - che ha chiamato con il nome di “(Robotica Spazzatura)”, col quale insegna agli alunni le basi della robotica e dell'elettronica sfruttando i rifiuti abbandonati. Grazie al suo progetto sono stati valorizzati ein prototipiHidekazu è unche sfrutta unper imparare a parlare fluentemente le lingue straniere - soprattutto l'inglese - senza per forza recarsi all'estero. Il segreto sta nel mettere- utilizzando Skype - creando delle reti globali. Il suo obiettivo, infatti, è quello di unire i ragazzi di ogni provenienza, attivando delle sinergie che sfocino in lavori di gruppo e nuove amicizie. Per per fare ciò, si aiuta anche con videogiochi come. Un metodo di lavoro cheL’argentino Martin Salvetti ha ammesso di. Apparentemente, quindi, non dovrebbe mettere tutta questa passione nel suo lavoro. Invece si è trovato tra i dieci professori migliori del 2019. Il perché? Il merito è del suo, che unisce lo studio con l’applicazione attiva alle lezioni: nel 2008, infatti, ha dato vita ache trasmette, trattando i temi più disparati - dall’educazione sessuale alla religione, dalla sicurezza stradale alla poesia -. I suoi allievi vengono inoltre formati sulla meccanica e sull’elettronica e sono in grado di riparare automobili e auto abbandonate.Melissa, a New York. Qui è stata in grado di crearea partire da zero, tramite una. Non si è persa d’animo neanche quando, a seguito di undivampato nell’edificio scolastico,praticamentemandando in fumo gli sforzi (soprattutto economici) sostenuti. Insieme alla sua classe, in cui i bambini cantavano “(Risorgeremo)”, che parlava di guarigione e ricostruzione e, proprio grazie a questa canzone (che ha), ha strappato un invito al talk show televisivo di Ellen DeGeneres, che ha deciso di donare dei nuovi strumenti e numerosi fondi al progetto di Melissa.Tabichi insegna Matematica e Fisica nelleed è un fervente religioso. La sua posizione tra i migliori dieci è dovuta ad. Il primo è aver, che nel 60% dei casi ha dato vita a dei piccoli geni, che sono riusciti ad accedere alla Fiera della Scienza e dell’Ingegneria del Kenya del 2018. Proprio per questo il suo istituto si è qualificatodi tutto il Kenya. Un altro merito di Peter è quello diai Fratelli Francescani, per l’aiuto dei bisognosi.Swaroop Rawal è un’attrice edche ha fatto dell’insegnamento un modo per. Svolge il suo lavoro a Gujarat, in India, e spinge i giovani ragazzi di strada e i membri delle comunità rurali a imparare proponendo un mix di. Oltre a lavorare con gli studenti mette quotidianamente la propria esperienza a disposizione a decine di migliaia di insegnanti indiani.Vladimer. La situazione della scuola in quell'area geografica è molto critica poiché le risorse per il loro finanziamento sono molto scarse. Non molto differente è la, figli di genitori che spesso sono all’estero per mantenere la famiglia, vittime deldomestico,e della. Vladimere promuove molte attività, con fondi che raccoglie da imprese private ed aziende. Inoltre,fuggiti da casa dopo le violenze subite.Yasodai è, quando lei era molto piccola,. Ha vissuto un’infanzia molto difficile ma questo non l’ha abbattuta, anzi le ha dato la voglia di sostenere con ancora più forza. Insegnache si trova in un’area economicamente svantaggiata. Ma soprattutto si confronta ogni giorno con una multietnica moltitudine di studenti,per ogni studente, in modo che ognuno possa raggiungere l’obiettivo prefissato nel modo più rapido ed efficiente.