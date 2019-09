Scoprire il mondo attraverso la matematica: scopri come farlo nella tua classe

Matematica e tecnologia: esplorare il mondo… dalla propria classe

IL MONDO DÀ I NUMERI: il progetto

Lo. Un approccio pratico ai numeri, oltre a entusiasmare e intrattenere, può infatti portare. Soprattutto se, insieme agli studenti e ai docenti, scende in campo anche. E’ questo il senso del progetto “”, protagonista del convegno “Ambienti di apprendimento laboratoriali: IL MONDO DÀ I NUMERI – IV edizione”, organizzato da CASIO, che si svolgerà il 1° Ottobre a RomaIl convegno sarà, rivolto a tutti gli insegnanti di discipline scientifiche che vogliano usare gli strumenti di calcolo con i propri studenti.Preziosissima sarànelle passate edizioni, che porterannoe parleranno dei loroCi saranno anche, pronti a raccogliere la sfida.Ma non saranno i soli ospiti a dare il loro contributo:, che - oltre a dare indicazioni tecniche e pratiche sul progetto - spiegheranno come la tecnologia a scuola possa essere un, e di quali sianoA ospitare il convegno sarà l', dalle. L'incontro è aperto a tutti i docenti interessati ed è gratuito. Per registrarsi basta inviare una mail ao registrarsi su questo link ” è nato grazie a un Protocollo d’Intesa siglato dae ha coinvolto, finora, centinaia di classi delleSi tratta di laboratori in cui, devono cercare di risolvere, applicando conoscenze e competenze acquisite a scuola e non solo. Diventeranno infatti, contando sull’aiuto di “alleati” del tutto speciali: il progetto comprende infatti dei. Per le scuole medie, la dotazione comprende, per ogni classe, 28 calcolatrici scientifiche, un software di emulazione e 10 guide rapide. Per le superiori, invece, 11 calcolatrici grafiche, un software di emulazione, 5 guide rapide e il testo esplicativo “Esploratori in Matematica”. Per entrambi i cicli, ai kit si aggiunge anche il materiale per il laboratorio.