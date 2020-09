Si torna a scuola: studenti incerti ed emozionati, ma per 1 su 10 il primo giorno è rimandato

Un back to school pieno di incognite

La paura c'è, non solo per il Covid

Contenti di ritrovare i compagni (e i docenti)

Niente compagno di banco: che dramma!

Doveva essere il giorno del grandeper la maggior parte degli studenti d'Italia. Ma, per alcuni di loro, il 14 settembre non coincide con la prima campanella del post-lockdown ma sarà solamente l'ennesimo lunedì d'estate. Perché anche nelle regioni in cui si è scelto di ripartire oggi,con le norme anti-Covid, nella migliore delle ipotesi, nei prossimi giorni; altrimenti tutto sarà rinviato a dopo le elezioni (assieme agli alunni delle regioni che già avevano spostato la data d'inizio al 24 settembre).A dirlo sono gli stessi ragazzi – 4mila studenti di medie e superiori – intercettati da un sondaggio di Skuola.net.Leggi anche:Insomma, i timori della vigilia su un possibile rinvio dell’inizio delle lezioni da parte di alcuni istituti scolastici meno pronti rispetto agli altri non sembrano avere dimensioni bibliche:, tra quelli che secondo il calendario della propria regione oggi sarebbero dovuti tornare a scuola,. E proprio loro, alla vigilia della ripresa, hanno raccontato che 'sapore' avrà varcare nuovamente il cancello di scuola dopo oltre sei mesi d'assenza.: non poteva essere altrimenti, vista la situazione inedita con cui si dovranno confrontare (tra mascherine, distanziamento e regole di comportamento da rispettare)., però, c'è(18%) tipica di ogni debutto ma quest'anno accentuata da un attesa che si prolunga dalla fine di febbraio.(12%).Una condizione, quest'ultima, che non monopolizzerà i pensieri degli studenti ma che è comunque molto diffusa.della routine scolastica. Un approccio innescato soprattutto dalla: è così per poco meno della metà di loro (43%). Anche gli strascichi della didattica a distanza, però, si fanno sentire: il 34% èe non è così sicuro di riuscire a recuperarle. Mentre il 13% pensa di aver perso l'abitudine ad affrontare le lezioni in presenza, insieme a tante altre persone.Ma il back to school 2020 ha anche un'altra particolarità: mai come stavolta i ragazzi sono stati lontani dai propri compagni per così tanto tempo (almeno per motivi didattici). L'assenza prolungata avrà alimentato la voglia di rivederli? La risposta è sì:(o quasi), il 43% solo alcuni componenti; da non sottovalutare però quel. Forse per questo non tutti sono contenti di abbandonare la didattica online: per il 28% si poteva andare tranquillamente andare avanti in quel modo. Atteggiamento più 'tiepido' ma lo stesso confortante nei confronti degli, ovviamente non tutti.Ma la gioia sarà immediatamente smorzata da un piccolo psicodramma:, una figura fondamentale per tantissimi studenti;di non poter aver qualcuno a fianco con cui rendere meno pesanti le interminabili giornate di scuola. Ma sono tanti i momenti a cui dovranno rinunciare i ragazzi nei prossimi nove mesi.A spiccare è(31%), seguita dalla gita scolastica (21%) e daidaglicon gli amici all'entrata e all'uscita di scuola (16%).