I primi giorni di scuola visti dagli studenti - FOTO GALLERY

Assembramenti all'entrata di scuola, difficile evitarli















Autobus, non sempre c'è distanziamento

Le nuove classi e i banchi singoli









Nuovi banchi, vecchie abitudini

Per molti studenti laè partita proprio pochi giorni fa, dal 14 settembre, ed entro il 24 settembre (a seconda di quanto hanno stabilito volta per volta le Regioni) praticamente tutti i ragazzi saranno tornati tra i banchi dopo tanti mesi di chiusura. Ma come sono andatiTra mascherine e distanziamenti, di certo è tutto molto diverso da come ce lo ricordavamo prima del lockdown.Eppure alcuni studenti ci hanno inviato tramite i social alcuni esempi di come sia difficile cambiare del tutto abitudini.In alcune scuole di Roma, Venezia, Lucca e Milano, gli studenti all'entrata di scuola non sempre hanno mantenuto le distanze, come si vede da queste foto.Anche sull'autobus per andare a scuola la situazione non è sempre quella che ci si aspetterebbe:I banchi singoli ci sono, e alcuni utenti di Skuola.net hanno trovato al loro rientro anche i famosi banchi con le rotelle:Con tutta questa nuova attrezzatura tecnologica, come resistere alla tentazione di una partita? Il banco singolo non ferma i più accaniti giocatori!