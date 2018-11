Licei Scienze Applicate migliori d'Italia 2018: Classifica Eduscopio

Il liceo scientifico indirizzo Scienze Applicate, sta conquistando sempre più studenti. Una caratteristica dell'indirizzo, infatti, è quella di preparare gli studenti ad alto livello sulle materie scientifiche, senza dimenticare le materie umanistiche. Rispetto allo scientifico tradizionale, però, oltre ad essere particolarmente focalizzato sulle Scienze, non include nell'orario l'insegnamento del Latino. Per questo molti studenti non interessati alla lingua classica, ma che vogliono iscriversi al liceo scientifico, propendono per questo indirizzo. Tuttavia il tempo stringe, perché gli alunni della terza media dovranno stabilire l'indirizzo scolastico e l'istituto a cui iscriversi entro il mese di gennaio, nelle date stabilite dal Miur per l'iscrizione on line alle scuole superiori.



Migliori licei scienze applicate a Milano

Ettore Molinari

Sant'Ambrogio (non statale)

Ernesto Breda (non statale, Sesto San Giovanni)

Falcone - Righi (Corsico)

Altiero Spinelli (Sesto San Giovanni)

Primo Levi (Bollate)

James Clerk Maxwell

Enrico Mattei (San Donato Milanese)

Giacomo Feltrinelli

Curie - Sraffa

Cartesio (Cinisello Balsamo)

Migliori licei scienze applicate a Roma

Vittoria Colonna

Giovanni Giorgi

Vittorio Gassman

Giuseppe Peano

Antonio Labriola

Einstein - IS Bachelet Einstein

Di Vittorio - Lattanzio

Maria Montessori

Galileo Galilei

IS Via dei Papareschi

Ferraris - Is Caffè

Migliori licei scienze applicate a Bologna

Niccolò Copernico

Alessandro Manzoni

Ettore Majorana (San Lazzaro di Savena)

Migliori licei scienze applicate a Torino

Filippo Juvarra (Venaria Reale)

Ettore Majorana

Carlo Cattaneo

Gobetti

Altiero Spinelli

Majorana - Marro

Albert Einstein

Giordano Bruno

Alessandro Volta

Madre Mazzarello (non statale)

Giuseppe Peano

Edoardo Agnelli (non statale)

Amedeo Avogadro

Migliori licei scienze applicate a Genova

Italo Calvino

Majorana - Giorgi

Migliori licei scienze applicate a Trieste

Guglielmo Oberdan

Galileo Galilei

Migliori licei scienze applicate a Venezia

Bruno - Franchetti

Ugo Morin

Benedetti - Tommaseo

Luigi Stefanini

Giuseppe Parini (non statale)

Migliori licei scienze applicate a Trento

Galileo Galilei

Leonardo Da Vinci

Migliori licei scienze applicate a Firenze

Niccolò Rodolico

Russel - Newton (Scandicci)

Gobetti - Volta (Bagno a Ripoli)

Migliori licei scienze applicate a Perugia

Giordano Bruno

Migliori licei scienze applicate a L'Aquila

Ettore Majorana (Avezzano)

Amedeo D'Aosta

Migliori licei scienze applicate a Ancona

Volterra - Elia

Antonio Meucci (Castelfidardo)

Migliori licei scienze applicate a Napoli

Emilio Segré (Marano di Napoli)

Francesco Saverio Nitti

Giancarlo Siani

Migliori licei scienze applicate a Bari

Marconi Hack

Ilaria Alpi (Rutigliano)

Da Vinci - Majorana (Mola di Bari)

Migliori licei scienze applicate a Cosenza

Giovanni Pezzullo

Gaetano Bernardino Scorza

Valentini (IS Castrolibero) (Castrolibero)

Migliori licei scienze applicate a Matera

Giambattista Vico (Laterza)

Gian Battista Pentasuglia

Pietro Sette (Santeramo in Colle)

Migliori licei scienze applicate a Cagliari

Luigi Einaudi (Senorbì)

Michele Giua

Migliori licei scienze applicate a Palermo

Alessandro Volta

Caterina Di Maggio (non statale, Partinico)

Questo è perciò il momento per dedicarsi all'orientamento e scoprire dove vale la pena passare ben 5 anni di studi. In vostro aiuto viene la recente ricerca della Fondazione Agnelli sulle scuole italiane con il: basta utilizzare il motore di ricerca per ottenere informazioni sui licei della propria zona. Per stabilire il punteggio delle diverse scuole, la Fondazione Agnelli si è basata sui successi dei diplomati nell'anno 2014/15 all'università: quanti crediti formativi hanno ottenuto, qual è la media di voto raggiunta. Da quest'anno, inoltre, viene valutato anche la regolarità dei diplomati durante il ciclo scolastico.per le più importanti città italiane.

Carla Ardizzone

Segui @CarlaArdiz