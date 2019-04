Olimpiadi di italiano, record di partecipanti: 82 studenti si sfidano in finale

Saranno 82 gli studenti, provenienti dalle scuole di tutta Italia e dalle scuole e sezioni italiane all’estero, che oggi si sfideranno nella finale delle Olimpiadi di Italiano, promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la collaborazione dell’Accademia della Crusca, e giunte alla nona edizione. I finalisti sono stati selezionati tra i quasi 70mila ragazzi che hanno partecipato alle competizioni di istituto e regionali in questi mesi, un vero e proprio record! La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato alle 9.00, nell’Auditorium ‘Vivaldi’ della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Ad accompagnare la gara le Giornate della Lingua Italiana, ovvero tavole rotonde, dibattiti e seminati a cui partecipano accademici, scrittori e linguisti.

Un’edizione da record: tutti i numeri

La finale: la prova e la giuria

Le voci dei partecipanti









“Queste Olimpiadi non sono solo una gara, ma una festa. EOgni anno sempre di più: quando c'è tanto entusiasmo nelle nuove generazioni possiamo solo essere ottimisti”. Così ilha commentato l’edizione dei record delle Olimpiadi dell’italiano. Benda quelle di istituto alle regionali, fino ad arrivare alla sfida per il podio. Quasiquando a sfidarsi sono stati 60.300 alunni e tre volte in più rispetto a cinque anni fa (nel 2015 gli iscritti sono stati 24.920). IMa continua ad aumentare la presenza degli iscritti a percorsi tecnici (10.024 contro gli 8.776 dell’anno precedente) e professionali (2.108 in gara rispetto ai 1.779 della passata edizione).rispettivamente sono 26.573 e 42.681. Una tendenza che si inverte nella gara per il podio: 43 i ragazzi e 39 le ragazze. ConSeguono Puglia e Lombardia con 7.908 e 6.604 alunni. Piemonte (9 concorrenti), Lombardia (8) e Veneto (7) le più numerose in finale.1.202 (erano 1.154 nel 2016). Eche quest’anno hanno contato 658 iscritti, cento in più dell’anno scorso. Quattro i finalisti. Provengono dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dalla Turchia.I finalisti avranno bendurante la quale non dovranno dimostrare solo la loroma anche le loroLe prove degli studenti sarannoe composta da: Gian Luigi Beccaria (presidente onorario), Giuseppe Patota (presidente), Valeria Della Valle, Giovanna Frosini, Giorgio Graffi, Carla Marello, Gino Ruozzi, Sergio Scalise, Elettra Solignani, Silvia Tatti.Il racconto delle Olimpiadi di Italiano è anche il“Il mio sogno è diconfida Elena. Mentre Nicola aspira a “raggiungere la felicità personale”. “Vorrei rendere ogni giorno diverso dal precedente”, il desiderio di Veronica. Molti sperano di riuscire a diventare “bravo” dottore, o ambasciatore, o ricercatore, o insegnante.perché “è importante andare oltre la propria cultura”. E tra un sogno e l’altro poi c’è il quotidiano della propria età. Che non è solo lo studio, la famiglia o gli amici. Ma è anche quella fatta dal(in tanti rivelano di ascoltare la classica e di suonare uno strumento).