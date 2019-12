Recupero di Natale: sfrutta le vacanze e salva il quadrimestre!

Recuperare durante le vacanze: il metodo utile

Fai una lista degli argomenti che devi studiare o anche semplicemente ripetere;

Calcola il tempo (giorni o ore) necessario per riuscire a studiare tutti gli argomenti che non sai;

Calcola, ovviamente, anche i giorni di riposo che dedicherai a festeggiare il Natale e il Capodanno con amici e famiglia, ed escludili dalla pianificazione;

Assegna ad ogni argomento da studiare il tempo necessario per terminarlo;

Se gli argomenti sono tanti, stabilisci delle priorità: dal più difficile al più semplice, dalla materia che ti piace meno a quella che ami di più…

Impegno: devi metterti in testa che il tuo obiettivo è recuperare, quindi studia con serietà, un po’, ma tutti i giorni, secondo l'orario che hai stabilito;

Quando riesci a completare lo studio di uno o più argomenti premiati con una passeggiata, una chiacchierata con gli amici o quello che ti piace di più fare;

Al bando ogni distrazione: nelle ore dedicate allo studio spegni smartphone, Tv e cerca una stanza silenziosa.

