A casa a studiare? Approfittane per il recupero!

I questi giorni di pausa forzata dalle nostre abitudini tutti sono alla ricerca di qualcosa da fare nelle lunghe ore a casa. Quasi quasi, ci manca la scuola! Sappiamo che molti ragazzi sono presi dai compiti e dalla didattica online, ma tempo ce n'è tanto e quei ragazzi che avevano qualche insufficienza prima della chiusura delle scuole potrebbero approfittarne per recuperare le materie e tornare in formissima quando finalmente i nostri istituti riapriranno, con l'aiuto di Skuola.net|Ripetizioni , che ha aderito al progetto Solidarietà Digitale del ministero dell'Innovazione : le lezioni si possono fare online via Skype!Se hai dubbi e lacune nel programma delle materie che hai studiato finora, questo è il momento di mettersi sotto per recuperare! E hai un alleato di grande esperienza: infatti Skuola.net | Ripetizioni è il servizio di Skuola.net che aiuta a trovare un insegnante privato perfetto per ogni esigenza, magari specializzatoche assista chi deve recuperare gli argomenti più ostici, sappia riconoscere le criticità e dare una mano a superarle.Con Skuola.net | Ripetizioni è possibile trovare il Tutor perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net | Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 40.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento,, senza problemi in questo momento così particolare.Se ti serve una mano a trovare il tutor che fa per te, puoi anche di richiedere una consulenza gratuita cliccando su questo link Grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, è possibile usufruire in maniera facilitata di tanti servizi online. Non poteva mancare, ovviamente, tutto quello che riguarda la scuola e gli studenti. Skuola.net|Ripetizioni ha messo a disposizione di 100mila studenti – dalle elementari all'università - un bonus di 10€ per prenotare lezioni private, da svolgere online, in oltre 500 materie. Un ottimo aiuto per ripassare e recuperare le lacune insieme a tutor specializzati, per essere pronti a rientrare in classe al massimo, quando sarà il momento.