Sciopero scuola del 10 maggio: lezioni a rischio, tutto quello che devi sapere

Per la gioia degli studenti, venerdì 10 maggio è in programma un nuovo sciopero che vedrà il coinvolgimento dell'intero comparto dell'istruzione e della ricerca; a farlo sapere, rendendo quindi ufficiale la protesta, è una nota del Miur datata 20 Marzo 2019.

Ma andiamo a scoprire meglio le modalità e soprattutto i settori coinvolti.

Sciopero di venerdì 10 maggio: modalità di svolgimento

Innanzitutto chiariamo a chi è rivolto lo sciopero del 10 maggio 2019: sono chiamati a scioperare i, compresi i, deie idi qualsiasi tipologia contrattuale su tutto il territorio nazionale perLo sciopero è indetto da(Unione Sindacati di Base, Pubblico Impiego) ed è sostenuto anche da(Associazione Sindacale Professionale).Gli unici che invece si sono chiamati fuori dalla protesta sono i vari sindacati e le varie sigle, che quindi venerdì 10 svolgeranno

Sciopero del 10 maggio: devo portare la giustificazione?

Lain caso di sciopero è sempre un elemento che crea dubbi e discussioni. Premesso cheallo sciopero e quindi anche un'eventualedell'edificio nel caso in cui tutti i collaboratori scolastici dovessero aderire allo sciopero. Quindi nel caso in cui, opzione probabile per lo sciopero del 10 maggio, la giustificazione si renderebbe assolutamenteMa qualora il tuo istituto avesse invece deciso di rimanere, la giustificazione dovrà essere presentata comunque in classe lunedì, nell'eventualità della tuadalla in classe.

Gli scioperi della scuola di Maggio 2019

Quello del 10 maggio si inserisce in unper il mondo della scuola.Le prime due settimane sono riempite da proteste di varia natura, indetti da diversi sindacati legati al settore dell'istruzione. Oltre allo sciopero del 10 maggio è in programma un altro sciopero nel mondo della scuola fissato per il. A questo sciopero di metà maggio parteciperanno Cobas, Unicobas, Anief e CUB. I motivi della protesta? La regionalizzazione e la lotta al precariato ciò che porterà di nuovo i sindicata in piazza il prossimo venerdì.