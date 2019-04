Sciopero scuola 17 maggio docenti e ATA: lezioni a rischio

Siamo ancora ad aprile e già è stato proclamato uno sciopero nazionale di tutto il personale docente e ATA previsto per venerdì 17 maggio 2019.

Motivi dello sciopero scuola del 17 maggio

La protesta è scattata in seguito al rifiuto da parte del ministro Bussetti delle istanze dei sindacati in merito alle condizioni contrattuali del personale scolastico: rinnovo dei contratti, revisione dei trattamenti economici, procedure semplificate per la stabilizzazione dei precari, adeguamento del personale ATA e infine rigetto del progetto di regionalizzazione della scuola italiana.Allo sciopero proclamato dahanno aderito anche i sindacati confederali

Lezioni a rischio il 17 maggio causa sciopero

Il 17 maggio dunque, qualora i docenti aderiscano e lo comunichino tempestivamente alle scuole come da regolamento.Glidovranno in ogni caso portare la