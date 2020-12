Conoscere meglio il nostro Paese attraverso i numeri: scopriamo Istat e le sue iniziative per gli studenti - Live 10 dicembre ore 15.00

Alla scoperta della statistica con Istat

Leggendo giornali, riviste o anche solamente seguendo il telegiornale, sicuramente ti sarà capitato di imbatterti: l’Istat. Ma cos’è, di cosa si occupa e perché è citato da tutti come una? Ebbene, proprio per rispondere a queste domande, noi di Skuola.net abbiamo deciso di. Durante questadaremo, così, nozioni puntuali ai ragazzi come te che ancora non hanno chiara la natura di questa Istituzione,. Ovviamente andremo anche ad. Ma soprattutto, scopriremo in modo dettagliato perché questo affascinante mondo è vicino anche ai più giovani e quali sono. Non perdere l’appuntamento con la nostra videochat iQual è ile quanto la statistica può aiutarli a capire meglio la società e la realtà che li circonda? Sarà ilin persona, in collegamento con lo studio della Skuola Tv, a spiegarcie a raccontarci, attraverso alcuni dati fondamentali,. Saranno nostre ospiti anche, Direttore di Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica e per le relazioni internazionali, e Serenella Ravioli, Direttore della Direzione Centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti. Entrambe ci racconteranno come. Attraverso strumenti come “Dati alla mano”, ad esempio, racconteranno come è semplice e comodo. Ci parleranno nel dettaglio, inoltre, delle, come "Il Censimento permanente sui banchi di scuola", un- per questa nuova edizione disponibile anche per le classi in didattica a distanza -, a cui è collegato unche, stimolando anche la creatività dei ragazzi, dimostra come la statistica non sia solo freddi numeri, ma è ancheA condurre la speciale puntata della Skuola Tv saranno, co-fondatore e direttore di Skuola.net, e, caporedattrice di Skuola.net, entrambi presenti presso gli studi della web Tv, ovviamente nel rispetto delle distanze di sicurezza. I nostri conduttori avranno il compito di accompagnare tutti i ragazzi che seguiranno la diretta attraverso questi argomenti a volte percepiti come complessi e distanti, ma che in realtà sono. L’appuntamento, dunque, è perper approfondire e conoscere il mondo della statistica e dei censimenti insieme a Istat: potete seguirci sul sito , sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook